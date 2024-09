बड़े-बड़े सेलेब्स के बीच अब लगेगा साउथ सुपरस्टार के कुत्ते का स्टेच्यू , मैडम तुसाद ने दी जगह

ग्लोबल स्टार राम चरण का वैक्स स्टैच्यू जल्द ही सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें वह अपना मेजरमेंट देते दिख रहे हैं. ग्लोबल स्टार राम चरण लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैच्यू के लिए चुने जाने वाले नए भारतीय सितारे हैं. म्यूजियम ने इस वीकेंड अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (IIFA) अवार्ड्स 2024 के दौरान एक स्पेशल वीडियो के साथ इसकी अनाउंसमेंट की है. सुपरस्टार के साथ पेट डॉग राइम को भी जगह मिली है.

राम चरण का ऑफिशियल वीडियो जारी हो चुका है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में राम चरण अपना इंट्रो देते हुए मैडम तुसाद फैमिली से जुड़कर अपनी खुशी जाहिर की है. वीडियो में राम चरण ने कहते हैं, 'सभी को हेलो, मैं राम चरण, मैडम तुसाद फैमिली से जुड़कर मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. इसे बहुत जल्द रिवील किया जाएगा. मैं मैडम तुसाद सिंगापुर में अपने वैक्स स्टैच्यू के जरिए आप सभी के करीब आने का इंतजार कर रहा हूं'.

