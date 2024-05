बॉलीवुड के महाराज को छोड़िए साउथ के महाराजा को देखिए, पहली झलक में ही हाथ में उस्तरा और खून आया नजर

सिनेमा के पर्दे पर इस साल जल्द दो महाराज नजर आने वाले हैं. एक बॉलीवुड का महाराज तो दूसरा साउथ का महाराजा होगा. दरअसल बुधवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज का पोस्टर रिलीज किया, जिसमें उनका लुक रणबीर कपूर से प्रेरित लग रहा है. हालांकि फिल्म कैसी होगी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. वहीं बात करें साउथ की फिल्म महाराजा की तो यह साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.



महाराजा में साउथ के दिग्गज एक्टर विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म से जुड़ा उनका पहली एक पोस्टर रिलीज हो चुका है. इस पोस्टर को देख फैंस हैरान भी हो सकते हैं. इस पोस्टर में विजय सेतुपति के हाथों में उस्तरा दिखाई दे रहा है. वह हाथ से लेकर सिर तक वह खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. पोस्टर में विजय सेतुपति के अंदाज एकदम अलग देखने को मिल रहा है, जिसे देख एक्टर के फैंस महाराजा को लेकर काफी रोमांचित हो सकते हैं. इस पोस्टर के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा की है.

Vijay Sethupathi's #MahaRaaja Trailer from Tomorrow 5 pm.



