साउथ की इस एक्ट्रेस ने सलमान से की थी तेलुगू में फिल्म करने की रिक्वेस्ट, भाईजान की दरियादिली, अपनी फिल्म में बना डाला हीरोइन

सलमान खान ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम करने का सपना बॉलीवुड ही नहीं साउथ के स्टार भी देखते हैं. एक ऐसी ही साउथ की हीरोइन है जिसने सलमान खान के साथ फिल्म करने का सपना देखा था और सलमान खान ने उसका सपना पूरा भी कर डाला. जी हां, बात हो रही है साउथ की बेहद प्यारी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की. पुष्पा की श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हैं. एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने सलमान से कहा था कि उनको साउथ की भी फिल्म करनी चाहिए. सलमान खान दरियादिली में इतने आगे निकले कि रश्मिका को अपनी बड़ी फिल्म की हीरोइन ही बना डाला.

इस इंटरव्यू में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना और नीना गुप्ता दिखी थीं. रश्मिका शर्माते हुए कहती हैं कि सर मेरा डेब्यू तो बॉलीवुड में हो चुका है. आप कब साउथ की इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं. इस पर नीना गुप्ता रश्मिका की खिंचाई करते हुए कहती हैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो. सलमान साउथ की फिल्म करें या तु्म उनके साथ फिल्म करना चाहती हो. इस पर सलमान खान ने कहा कि ये फुल फ्लेज्ड रोल बॉलीवुड में करना चाह रही है. इसके बाद नीना गुप्ता ने कहा कि मैं भी आपके साथ काम करना चाह रही हूं, आपकी फिल्म में किसी बूढी औरत का रोल हो तो. इस पर सलमान कहते हैं कि आप बूढ़ी नहीं है.

Watch how @iamRashmika Manifested to work with @BeingSalmanKhan. Dreams do come true.



Can't wait to see them in #SIkandar. pic.twitter.com/nojA68pEpI