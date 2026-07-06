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सौरव गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्टलुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं 'दादा' का किरदार

राजकुमार राव, सौरव गांगुली की बायोपिक में कैसे लगेंगे? अगर आपके दिमाग में दादा के लुक को लेकर सवाल हैं तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको जल्द मिलने वाले हैं.

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सौरव गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्टलुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं 'दादा' का किरदार
सौरव गांगुली की बायोपिक की रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस
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नई दिल्ली:

जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' दर्शकों के बीच मचअवेटेड फिल्म बन चुकी है. अब बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है. चर्चा है कि राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म के मेकर्स 8 जुलाई को सौरव गांगुली के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की पहली झलक शेयर करने की तैयारी में हैं. ​प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक करीबी सोर्स के मुताबिक, "'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक जल्द ही सामने आने वाला है.

फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू हुई थी और इस समय काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है. अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स फर्स्ट लुक के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस करते हैं और आने वाले किसी बड़े रिलीज विंडो को लॉक करते हैं या नहीं." ​सौरव गांगुली के जन्मदिन के खास मौके पर होने वाला यह बड़ा खुलासा, इस महान क्रिकेटर के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट की तरह होगा. साथ ही, फैंस को भी इंडियन सिनेमा की इस सबसे मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स बायोपिक की पहली ऑफिशियल झलक देखने को मिल जाएगी.

Rajkummar rao sauvav ganguly

Photo Credit: social media

हालांकि, मेकर्स ने अभी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन सबकी निगाहें अब 8 जुलाई पर टिकी हैं. क्रिकेट और सिनेमा के दीवाने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन क्या नया सामने आने वाला है. ​इस खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि 8 जुलाई को क्या धमाका होने जा रहा है.

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