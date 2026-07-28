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दूरदर्शन का वो शो, जिसे छू भी नहीं पाए पंचायत, मिर्जापुर, गुल्लक, 40 साल बाद भी लोगों की पहली पसंद, 13 एपिसोड पर बनी फिल्म की IMDb रेटिंग 9.4

गुल्लक, मिर्जापुर, पंचायत जैसी सभी सीरीज को शानदार रेटिंग मिली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबके बीच एक ऐसा पुराना टीवी शो भी है, जो आज भी इन सीरीज पर भारी पड़ता है.

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दूरदर्शन का वो शो, जिसे छू भी नहीं पाए पंचायत, मिर्जापुर, गुल्लक, 40 साल बाद भी लोगों की पहली पसंद, 13 एपिसोड पर बनी फिल्म की IMDb रेटिंग 9.4
दूरदर्शन का 40 साल पुराना यह टीवी शो आज भी है हिट

सिनेमा का तीसरा पर्दा ओटीटी का क्रेज अब खूब बढ़ चुका है. यह समझ लीजिए कि ओटीटी को मोबाइल सिनेमा (चलता-फिरता थिएटर) भी कह सकते हैं, जहां नई पुरानी सभी फिल्में और सीरीज देखने को मिलती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी सुविधानुसार मनोरंजन कर सकते हैं. ओटीटी ज्यादातर सीरीज कंटेंट से मशहूर है, इसमें मिर्जापुर, गुल्लक, पंचायत, द फैमिली मैन और सेक्रेड गेम्स जैसी मशहूर सीरीज शामिल हैं. इन सभी सीरीज को शानदार रेटिंग भी मिली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबके बीच एक ऐसा पुराना टीवी शो भी है, जो आज भी इन सीरीज पर भारी पड़ता है. ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म आईएमडीबी ने भी इसे शानदार रेटिंग दी है. क्या आप जानते है इस टीवी के शो के बारे में?

दूरदर्दशन पर आता था यह पॉपुलर शो

दरअसल, बात कर रहे हैं साल 1986 में रिलीज हुए टीवी शो मालगुडी डेज की, जो दूरदर्शन पर देखा गया. इंग्लिश में इसके 13 एपिसोड आए थे और हिंदी में 50 से ज्यादा एपिसोड देखे गए. आरके नारायण की छोटी-छोटी कहानियों पर बेस्ड इस शो को मेकर्स ने उधार के पैसों से बनाया था. इस शो को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि मेकर्स का सारा कर्जा उतर गया.

मालगुडी डेज देखने के लिए यहां क्लिक करें

शो की शुरुआत के तीन सीजन शंकर नाग और चौथा सीजन कविता लंकेश ने डायरेक्ट किया था. इसके पहले और दूसरे सीजन में 13-13 एपिसोड थे और चौथे सीजन में 15 एपिसोड. आईएमडीबी ने इस शो को 9.4 रेटिंग दी है. यह रेटिंग आज की सुपरहिट सीरीज पंचायत, गुल्लक, मिर्जापुर और फैमिली मैन से भी ज्यादा है.

इसी नाम से बन चुकी है फिल्म

80 के दशक में यह शो बहुत पॉपुलर हुआ था और इंडियन रेलवे ने इसे ट्रिब्यूट देते हुए कर्नाटक स्थित अरसालू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मालगुडी रेलवे स्टेशन कर दिया था. शो की कास्ट में गिरिश कर्नाड और अनंत नाग समेत कई अहम स्टार्स थे. शो का अहम किरदार स्वामी को मास्टर मंजूनाथ ने प्ले किया था, जिनकी एक्टिंग ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया था. मालगुडी डेज नाम से ही साल 2020 में फिल्म बनी थी, जिसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसे किशोर मूडबिद्री ने लिखा और डायरेक्ट किया था.

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