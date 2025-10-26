मोहम्मद रफी की पूजा करते हैं सोनू निगम, दिग्गज सिंगर को बताया फैंमिली मेंबर

श्रीनगर की डल झील के किनारे रविवार 26 अक्टूबर को एनडीटीवी गुड टाइम्‍स का खास म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट हुआ. जिसमें सुरों के सरताज सोनू निगम ने खास परफॉर्मेंस दी. कॉन्सर्ट से पहले उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और अपनी करियर सहित अन्य चीजों पर विचार शेयर किए. सोनू निगम ने दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफी को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी उनकी घर और जिंदगी में कितने मायने रखते हैं. सोनू निगम ने बताया है कि रफी साहब के उनके घर में पीर का तरह पूजे जाते हैं.

सोनू निगम से पूछा गया कि अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने मोहब्बत रफी साहब को कब महसूस किया ? उन्होंने कहा, 'रफी साहब हमारे घर के सदस्य जैसे हैं. एक होता है गुरू और एक होता है पीर, तो रफी साहब हमारे घर में पीर की तरह माने जाते हैं. उनकी पूजा की जाती है. जैसे लोग किसी को अपना मसीहा मानते हैं, रफी साहब हमारे लिए भी मसीहा जैसे हैं.' इसके अलावा उन्होंने और भी ढेर सारी बातें कीं.

आपको बता दें कि एनडीटीवी गुड टाइम्‍स के म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट संगीत की दुनिया के कई दिग्‍गजों ने परफॉर्म किया. सोनू निगम डल झील के किनारे होने वाले संगीत समारोह में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देंगे. रविवार को डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में आयोजित होने वाला यह म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट महान गायक दिवंगत मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि के तौर पर रहा.