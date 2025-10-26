एनडीटीवी गुडटाइम्स का कॉन्सर्ट और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा सिनेमा

एनडीटीवी गुडटाइम्स अपने दर्शकों और संगीत प्रेमियों के लिए 26 अक्टूबर को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक खास कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है. इस कॉन्सर्ट में वो सिंगर अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं,जो कई सालों से अपनी खूबसूरत आवाज के जरिए दर्शकों के दिलों जीतते रहे हैं. यह सिंगर कोई और नहीं बल्कि सोनू निगम हैं. 26 अक्टूबर को श्रीनगर की डल झील पर सोनू निगम का खास कॉन्सर्ट होने जा रहा है. यह कॉन्सर्ट कई मायनों में खास है. इसकी खास वजह कश्मीर और उसकी खूबसूरती है. कश्मीर हमेशा से फिल्मी सितारों, निर्माता-निर्देशकों के लिए पहली पसंद रहा है.

फिर चाहे बात फिल्मों की शूटिंग की तो या फिर संगीत की. कई फिल्ममेकर्स ने कश्मीर को अपने-अपने अंदाज और नजरिए से दिखाने की कोशिश की है. कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपनी बर्फीली चोटियों, हरी-भरी घाटियों और शांत झीलों के साथ बॉलीवुड फिल्मों का पसंदीदा कैनवास रहा है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने कई कहानियों को जीवंत किया है. कश्मीर की कली (1964) कश्मीर को सिनेमाई नक्शे पर लाने वाली पहली फिल्मों में से एक है. शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी ने डल झील और शालीमार बाग की पृष्ठभूमि में रोमांस को अमर कर दिया. गाना “ये चांद सा रोशन चेहरा” आज भी कश्मीर की खूबसूरती को बयां करने के लिए काफी है.

यश चोपड़ा की सिलसिला (1981) ने कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन और डल झील को प्रेम कहानी का हिस्सा बनाया. “देखा एक ख्वाब तो” गाना फूलों की घाटियों में शूट हुआ, जो दर्शकों के दिलों में बसा. वहीं, मिशन कश्मीर (2000) ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों में कश्मीर के सौंदर्य के साथ वहां के सामाजिक तनाव को भी उकेरा.