कजिन अंशुला के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में सोनम कपूर ने लूटी महफिल, पुनीत बलाना के आउटफिट में दिखी बेहद खूबसूरत

6 जुलाई को होने वाली अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी से पहले कपूर परिवार जश्न में डूबा हुआ है और अब सेलिब्रेशन एक शानदार, रंग-बिरंगी मेहंदी सेरेमनी में बदल गया है. बॉलीवुड की स्टाइल आइकन सोनम कपूर ने अपने कजिन की शादी से पहले की इस खास रस्म के लिए अपने शानदार कपड़ों की झलक दिखाई. अंशुला की मेहंदी के लिए सोनम कपूर ने मशहूर डिजाइनर पुनीत बलाना की खास तौर पर तैयार की गई ड्रेस चुनी, जिसमें उन्होंने शादी से पहले पहने जाने वाले आम कपड़ों के ट्रेंड को एक नया और अनोखा अंदाज़ दिया. भारी कढ़ाई वाले कपड़ों के बजाय, हाल ही में मां बनीं सोनम ने एक अलग तरह की स्टाइल वाली ड्रेस पहनी.

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इस आउटफिट की खासियत है स्लेट-ब्लू रंग की शर्ट-स्टाइल लंबी ट्यूनिक, जिस पर कई रंगों के फूलों के प्रिंट और भारी सजावट वाला कॉलर और प्लैकेट है, जिसमें बारीक सोने का ज़रदोज़ी का काम और शीशे का काम किया गया है. यह स्ट्रक्चर्ड पीस नीचे की तरफ एक असममित, कई परतों वाले ड्रेप में बदल जाता है. इसके नीचे, उन्होंने उसी कपड़े से बनी धोती पहनी है. अपनी बहन रिया कपूर द्वारा स्टाइल की गई सोनम ने हमें दिखाया कि दो दुपट्टे पहनकर कलर ब्लॉकिंग कैसे की जाती है. एक कंधे पर गहरे पत्ते जैसे हरे रंग का सिल्क का दुपट्टा है, जिस पर सोने के बारीक डिज़ाइन बने हैं जो त्योहार के माहौल को पूरी तरह से उभारते हैं.

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हमेशा की तरह, सिर से पैर तक इस लुक को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है. सोनम की ज्वेलरी सबसे खास है, जिसमें बड़े साइज़ की सोने की अर्धचंद्राकार चांदबाली इयररिंग्स हैं जिन पर बारीक मोतियों का काम है. इनके साथ उन्होंने अपनी कलाइयों पर भारी, टेक्सचर्ड सोने के कड़े और कफ़ पहने हैं. एक्सेसरीज़ के तौर पर, उन्होंने मीरा महादेवी का शानदार सोने का क्लच लिया है, जिस पर खास मेटैलिक हाथ की नक्काशी और पारंपरिक डिटेलिंग की गई है.



