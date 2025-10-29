विज्ञापन

सोनाली बेंद्रे के को-एक्टर ने 31 की उम्र में किया सुसाइड, गर्लफ्रेंड हुई थी अरेस्ट, पीछे छोड़ गया दो बेटियां

एक्टर कुणाल सिंह की, जो स्टार बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे संग काम कर चुके हैं. कुणाल ने महज  31 साल की उम्र में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं, जो फिल्में ना चलने की वजह से सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं . कई एक्टर्स की मौत का रहस्य तो आज तक बरकरार है. बात करेंगे एक्टर कुणाल सिंह की, जो स्टार बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे संग काम कर चुके हैं. कुणाल ने महज  31 साल की उम्र में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी. इस मामले में उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया गया था. कुणाल तमिल सिनेमा में एक्टिव थे और तकरीबन 15 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे. उन्होंने फिल्म कदालर दिनामी से कुणाल ने कॉलीवुड डेब्यू किया था.

फ्लॉप होते करियर से दुखी थे एक्टर

यह एक रोमांटिक फिल्म थी. इस फिल्म में उनके साथ सोनाली बेंद्रे थी. फिल्म का हिंदी रीमेक दिल ही दिल में भी बना था और फिल्म के सभी गाने आज भी पॉपुलर और हिट हैं. इसके बाद कुणाल को तमिल फिल्म पारवाई ओंद्रे पोथूमे, पुन्नागई देशम में देखा गया था. शुरुआती फिल्में हिट होने के बाद उनकी फिर कोई फिल्म नहीं चली. फिल्में ना चलने और मिलने की वजह से कुणाल बहुत तनाव में रहने लगे थे. उन्होंने बतौर असिस्टेंट एडिटर काम करना शुरू कर दिया था.  कुणाल ने अनुराधा नाम की लड़की से शादी रचाई और इस शादी से उन्हें दो बच्चे भी थे. एक्टर अपनी शादी से खुश नहीं थे.
 

एक्ट्रेस को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वहीं, उनकी पत्नी को उनकी को-एक्ट्रेस लवीना भाटिया संग अफेयर का अंदेशा था. अनुराधा ने कुणाल को छोड़ दिया था और अपने बच्चों को लेकर पिता के घर चली गई थी.  7 फरवरी 2008 को कुणाल अपने मुंबई वाले घर में पंखे से लटके मिले. लवीना ने कुणाल के पंखे पर लटका देख पुलिस को इन्फॉर्म किया. उस वक्त कुणाल हिंदी फिल्म योगी की शूटिंग कर रहे थे. कुणाल के सुसाइड केस में पुलिस ने लवीना को गिरफ्तार किया. लवीना ने बताया कि जब उसने आत्महत्या की वह बाथरूम में थी और जब वह बाहर निकली तो उन्होंने कुणाल को पंखे से लटका पाया. लंबे समय तक जब कुणाल की सुसाइड से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने लवीना को छोड़ दिया था.

