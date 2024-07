सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग से लीक हुआ वीडियो, सोनाक्षी सिन्हा नहीं ये एक्ट्रेस बनीं अजय देवगन की हीरोइन

अजय देवगन के फैंस को उनकी अपकमिंग मूवी सन ऑफ सरदार 2 का बेसब्री से इंतजार है. आपको याद दिला दें कि अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की मूवी सन ऑफ सरदार साल 2012 में रिलीज हुई थी. उस वक्त फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वो भी तब जब बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की फिल्म जब तक हैं जान से था. उस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद मेकर्स ने एक दशक से भी ज्यादा का समय लिया फिल्म को दोबारा पर्द पर लाने के लिए. अब इस फिल्म के सिक्वेल की तैयारियां जोरों पर हैं. फिल्म की शूटिंग का पहला वीडियो भी लीक हो गया है.

Leaked visuals from #SonOfSardaar2 @mrunal0801 playing a punjaban paired with @ajaydevgn is perfect casting for the film

Can't wait pic.twitter.com/x4ewVMBt3P