मां शर्मिला टैगोर के लंग कैंसर पर बोलीं सोहा अली खान, बताया अपना सबसे बड़ा डर

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. शर्मिला टैगोर के बच्चे उनका खास ध्यान रखते हैं. शर्मिला टैगोर साल 2023 में जीरो स्टेज लंग कैंसर की शिकार हो गई थीं. जिस बारे में हाल ही में उनकी बेटी सोहा अली खान ने बात की. सोहा ने हाल ही में अपने सबसे बड़े डर के बारे में बताया है. सोहा ने बताया कि उनका सबसे बड़ा डर अपने खास लोगों को खो देना है. आइए आपको बताते हैं सोहा अली खान ने अपने डर और मां के बारे में क्या बात की.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में इस शो के खिलाफ हुआ हंगामा, कहा- ये समाज की मर्यादा के खिलाफ



ये है सोहा का डर

कंटेंट क्रिएटर नयनदीप रक्षित से उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा- मेरा सबसे बड़ा डर असमय मृत्यु और अपनों का जाना है. बाकी सब तो आप संभाल ही सकते हैं. लेकिन ये चीजें मुझे ज़्यादा प्रभावित करती हैं. मैं हर समय इनके बारे में सोचती रहती हूं.' इसके बाद सोहा ने अपनी मां के लंग कैंसर के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मैं आभारी हूं कि लंग कैंसर के मामले में सबसे जरूरी चीज है रोकथाम और पता लगाना. ये एक चमत्कार था जो बहुत ही जल्दी स्टेज में पता चल गया था,जिससे आज हमारे पास जो नतीजे हैं, वे सामने हैं.मेरी मां उन गिने-चुने लोगों में से एक थीं जिन्हें स्टेज जीरो पर लंग कैंसर का पता चला था और न कोई कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं. यह उनके शरीर से निकाल दिया गया और अब वो टचवुड बिल्कुल ठीक हैं.'

पिता मंसूर अली खान भी लंग कैंसर से थे पीड़ित

बता दें सोहा अली खान के पिता मंसूर अली खान का निधन भी 2011 में लंग कैंसर की वजह से हुआ था.मंसूर और शर्मिला के दो बच्चे और सैफ अली खान, सबा पटौदी हैं. शर्मिला टैगोर अपने बच्चों के साथ अक्सर मस्ती करते हुए नजर आती हैं. सबा और शर्मिला की बहू करीना अक्सर उनके साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.