VIDEO: बिग बॉस ओटीटी 3 में आया बिन बुलाया मेहमान!, जिसने कर दिया फैंस को हैरान

बिग बॉस ओटीटी 3 को दर्शकों से मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. लेकिन हर दिन शो में लड़ाई और बहस बढ़ती नजर आ रही है. इसी बीच हाल ही में ऐसा बवाल मचा कि थप्पड़ तक एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट को जड़ दिया. इसी बीच बिग बॉस के घर में एक बिन बुलाया मेहमान घुस गया है, जिसे घरवालों ने तो नहीं लेकिन फैंस को जरुर हैरान कर दिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं यह सच है या सिर्फ एडिटिंग.

दरअसल, यह बिन बुलाया मेहमान और कोई नहीं बल्कि एक सांप है, जो हाल ही में बिग बॉस के घर से वायरल हुए वीडियो में नजर आ रहा है, जिसके बाद फैंस कंटेस्टेंट की सेफ्टी की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक वीडियो में लव कटारिया को सजा के रुप में हथकड़ी पहनाई हुई है. जबकि पीछे एक सांप चलता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद फैंस यूट्यूबर की सुरक्षा की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं और मेकर्स को खरीखोटी सुनाते दिख रहे हैं.

For over 12 hours, #LuvKataria has been handcuffed to the wall. He looks in severe pain, with no hand movement possible. Stay strong, brother! 💪 #BiggBossOTT3 pic.twitter.com/QsOeuR0bNk