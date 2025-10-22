विज्ञापन

EXCLUSIVE: सांप सामने आया, लेकिन मां की आस्था ने बचा लिया, इस एक्टर ने सुनाई छठ पूजा से जुड़ी दिल छू लेने वाली कहानी

EXCLUSIVE: छठ पूजा पर इस एक्टर के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी आस्था और भी पक्की हो गई. जानें छठ पूजा से जुड़ा ये यादगार किस्सा है क्या?

Chhath Puja 2025: छठ पूजा से जुड़ा एक्टर का यादगार किस्सा
नई दिल्ली:

छठ पूजा का महत्व इतना गहरा है कि इसे सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि ये दिल से जुड़ी आस्था है. ये वो समय होता है जब नदियों के घाटों पर लाखों लोग सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना करते हैं. भोजपुरी फिल्मों के सितारों के लिए भी ये पर्व बेहद खास होता है. कई कलाकार शूटिंग शेड्यूल छोड़कर अपने गांव या शहर लौटते हैं ताकि वो ये पर्व परिवार के साथ मना सकें. उनके लिए छठ श्रद्धा, अपनापन और मां के आशीर्वाद से जुड़ा वो रिश्ता है, जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है. भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता देव सिंह के लिए भी छठ पूजा जीवन का सबसे अहम हिस्सा है. इस पर्व से जुड़ी उनकी एक अनसुनी घटना आज भी उन्हें भीतर तक झकझोर देती है…

देव सिंह की आस्था और भावनाएं

एनडीटीवी से बातचीत में देव सिंह ने बताया कि उनके लिए छठ पूजा का मतलब है अपनी मां से जुड़ना. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि छठ कोई सोचकर नहीं करता, बल्कि कहीं न कहीं से एक आवाज आती है कि छठ करनी चाहिए. जब मैं व्रत रखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि मेरी मां मेरे साथ हैं और वही मुझसे सब करवाती हैं'. देव सिंह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार खुद छठ किया, तो पूरा परिवार उनके साथ था और उनकी पत्नी भी उनके पास बैठी थीं. घाट पर लोग उन्हें छठ करते देख सेल्फी लेने लगे थे, लेकिन वो उस समय पूरी तरह ध्यान और भक्ति में लीन थे.

सांप वाली घटना जिसने बदल दी जिंदगी

देव सिंह ने अपने बचपन की एक ऐसी याद साझा की, जिसने उनके दिल में छठ पूजा के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया. उन्होंने बताया कि जब उनकी मां छठ का व्रत रखती थीं, तब वो तालाब में नहाने और घाट सजाने में मदद करते थे. एक बार नहाते समय अचानक उनके पास एक सांप आ गया. उस पल सब डर गए, लेकिन देव सिंह शांत रहे. वो कहते हैं, 'मुझे लगा जैसे मां की भक्ति और छठी मइया का आशीर्वाद मेरे चारों तरफ है. उस समय मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मां मेरे साथ हैं'. देव सिंह के मुताबिक, वही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था. जब उन्होंने महसूस किया कि आस्था सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि सुरक्षा का अहसास भी देती है..

भोजपुरी एक्टर देव सिंह

भोजपुरी सिनेमा में दमदार पहचान

देव सिंह ने अपने अभिनय से भोजपुरी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया है, उनमें प्यार तो होना ही था, जय शंभू, चंदन परिणय गूंजा, जुगनू, पारो, तुमसे अच्छा कौन है, लव स्टेशन, प्यार का देवता, मलंग, आन बान शान, सूर्या शक्ति, जिंदगी बन गए हो तुम, मजनूवा, प्रयागराज, कल्लू की दुल्हनिया,देवरानी जेठानी पार्ट 1, पार्ट 2, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, हम साथ साथ हैं, शुभ मंगल सावधान, भाभी जी घर पर हैं, हिन्दुस्तानी, अवैध, ननद,बेजुबान, सौतन, बीवी हो तो ऐसी जैसी फिल्में शामिल हैं.

