सितारे जमीन पर यूट्यूब पर 100 नहीं 179 में मिल रही? प्रोडक्शन हाउस बोला- इस इश्यू को सॉल्व...

आमिर खान की लेटेस्ट फिल्म सितारे जमीन पर पे-पर-व्यू ऑप्शन के साथ यूट्यूब पर रिलीज हो गई है. हालांकि इसे देखने के लिए दर्शकों को पैसे देने होंगे. जैसे ही फिल्म कई डिवाइसेस पर रिलीज हुई तो इसकी कीमत अलग-अलग देखने को मिली. ऐपल डिवाइस यूजर्स को ये फिल्म 179 रुपये में मिल रही थी. इसके बाद से एकदम फैन्स परेशान हो गए क्योंकि फिल्म की पे पर व्यू की कीमत 100 रुपये बताई गई थी. इसे देखते ही आमिर खान प्रोडक्शन ने अब साफ किया है कि यह समस्या एक गड़बड़ी के कारण है और उनकी टीम इसे सही करने के लिए काम कर रही है. आमिर खान सोशल मीडिया पर नही हैं. लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में एक्स पर इसकी जानकारी दी है.

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा शेयर किए ट्वीट में लिखा, "हमें तहे दिल से माफ़ी चाहिए. हमें अभी पता चला है कि हमारी फ़िल्म सितारे जमीन पर का किराया Apple डिवाइस पर ₹179 दिख रहा है. हम इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. आपके धैर्य और समझदारी के लिए धन्यवाद."

Our sincere apologies 🙏🏽



We just became aware that the cost to rent our film Sitaare Zameen Par is reflecting as ₹179 on Apple devices.



We are trying to resolve this issue as soon as possible.



Thank you for your patience and understanding 🙏🏽