Singham Again Review: रिलीज हुई अजय देवगन की मल्टी स्टारर सिंघम अगेन, फैंस ने दे दिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू

Singham Again Twitter Review In Hindi: दीवाली के खास मौके पर अजय देवगन की मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन सिनेमाघरों में 1 नवंबर को रिलीज हो गई है. फिल्म में अर्जुन कपूर जहां विलेन के रोल में नजर आ रहे हैं तो वहीं कॉप यूनिवर्स में दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं. जबकि चुलबुल पांडे यानी सलमान खान का भी कैमियो देखने को मिला है. रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में भी फिल्म भूल भुलैया 3 को टक्कर देती हुई नजर आई थी. लेकिन अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर सिंघम अगेन फैंस की उम्मीद पर खरी उतर पाई है या नहीं यह सोशल मीडिया पर दर्शकों ने रिव्यू दे दिया है.

सिंघम अगेन की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, अभी फिल्म देखी. सिंघम अगेन एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर है. डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सिंबा जैसा जादू क्रिएट किया है. लेकिन इस बार यह बड़े लेवल पर है. अजय देवगन जबरदस्त हैं खासकर उनका एट्री सीन, फाइट सीन और एक्टिंग सब स्टनिंग है. अक्षय कुमार आपका ध्यान खींचेगा.

दूसरे यूजर ने चार स्टार देते हुए सिंघम अगेन को एक वर्ड का रिव्यू देते हुए ब्लॉकबस्टर बताया है. तीसरे यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर सिंघम अगेन. चौथे यूजर ने लिखा, सिंघम अगेन का पहला पार्ट देख लिया है....फिल्म की शुरुआत में 20 मिनट का सीन सिंपल था लेकिन अर्जुन कपूर की एंट्री के साथ ही फिल्म का पूरा माहौल बदल गया...इसके बाद फिल्म दिलचस्प हो गई है. मज़ा आया. वहीं पब्लिक रिव्यू में सिंघम अगेन में अजय देवगन और अक्षय कुमार की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Done watching the first half of #SinghamAgain .... the 20 minutes of the movie at the beginning of the movie was ordinary but with the entry of #ArjunKapoor the entire dynamic of the movie has changed ...after that the movie has become interesting . maza aaya #SinghamAgainReview pic.twitter.com/DcF3E1Xy9I