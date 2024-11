सिंघम अगेन मेकर्स ने कमाई ज्यादा दिखाने के लिए खुद खरीदी करोड़ों की टिकटें ! KRK के ट्वीट ने किया हैरान

दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में रिलीज हुईं. एक रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन और दूसरी भूल भुलैया-3. इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश को लेकर लंबे समय से चर्चा गर्म थी कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान. वहीं अगर पहले दिन के बाद सामने आ रहे आंकड़ों की मानें तो सिंघम अगेन ने ओपनिंग के मामले में बाजी मार ली. सिंघम अगेन ने पहले दिन 43 करोड़ रुपये की कमाई की और भूल भुलैया-3 ने 35.5 करोड़ रुपये के साथ थोड़ा पीछे रह गई. अब इधर नंबर सामने आए और दूसरी तरफ केआरके ने अपना निशाना साध दिया.

फिल्म मेकर्स दिखा रहे हैं फर्जी कलेक्शन?

KRK ने फिल्म मेकर्स पर जिस तरह का तंज कसा है उससे साफ है कि वो सीधे-सीधे फर्जी कलेक्शन की बात कर रहे हैं. केआरके ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर 100-100 करोड़ की फिल्में बनाएं और फिर उन्हें सक्सेसफुल बताने के लिए करोड़ों की टिकटे खरीदें तो ये कोई अच्छा बिजनेस नहीं. केआरके के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिंघम अगेन पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था.

If you are making a movie with the budget of rupees hundreds of crore and then you have to buy tickets of crores of rupees to call your Film successful. Then It's not a good business.