सिंघम अगेन के इस एक्टर ने दी है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, 50 करोड़ की फिल्म के बिके थे सिर्फ 500 टिकट

इन दिनों मल्टीस्टारर फिल्म सिंघम अगेन काफी सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म में अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार हैं. सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहित शेट्टी की इस फिल्म में एक एक्टर ऐसा भी रहा है, जिसने बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म दी है. 50 करोड़ रुपये में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 हजार रुपये ही कमा पाई थी. इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म देने वाले इस एक्टर का नाम अर्जुन कपूर है.

दरअसल खुद को फिल्म क्रिटिक्स मानने वाले एक्टर केआरके (कमाल आर खान) ने हाल ही में एक पोस्ट किया है भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर के नाम. जिस में उन्होंने दोनों स्टार्स को उनकी फिल्म के लिए बधाई दी है. लेकिन ये बधाई इसलिए नहीं है कि फिल्म का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. बल्कि इसलिए दी है कि फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही है.

This film #LadyKiller is the biggest ever disaster in the history of Bollywood. Congrats to @arjunk26 and @bhumipednekar for achieving such an honour. pic.twitter.com/jzlaPaBLRF