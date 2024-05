सिकंदर का बाहुबली कनेक्शन, सलमान खान की राह में रोड़ा बनेगा साउथ का ये सुपरस्टार

सलमान खान की इस साल कोई मूवी नहीं है. लेकिन जब से उन्होंने अपकमिंग फिल्म सिकंदर की घोषणा की है. फैंस को रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की इस फिल्म में एंट्री हुई थी, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड हुए थे. वहीं अब सिकंदर में बाहुबली का कनेक्शन आ गया है. दरअसल, नया अपडेट सामने आया है कि बाहुबली में कटप्पा का रोल निभाने वाले एक्टर सत्यराज नजर आने वाले हैं.

सत्यराज सिकंदर में विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं. यह रिपोर्ट जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर चित्रा लक्षमनन ने दी है.

