मां बनने के बाद इन परेशानियों से जूझ रही एक्ट्रेस, वीडियो में बताया अपना दर्द

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया इसमें वो मां बनने के बाद उनके सामने आ रही मुसीबतों के बारे में बता रही है.

इस एक वजह से परेशान हुईं इशिता दत्ता
नई दिल्ली:

हाल ही में नई मां बनीं इशिता दत्ता ने अपनी 'पोस्टपार्टम' स्टेज यानी डिलीवरी के बाद के चरण से जुड़ी बड़ी परेशानी के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, जो उनके लिए काफी भयानक अनुभव है. इशिता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपनी कार में बैठी हुई नजर आ रही हैं और अपने बाल झड़ने की समस्या के बारे में बात कर रही हैं.

वीडियो में इशिता कहती हैं कि प्रेग्नेंसी और डिलीवरी से जुड़ी कई ऐसी परेशानियां होती हैं जो इस खास वक्त को थोड़ा मुश्किल बना देती हैं. वह बताती हैं कि हार्मोन के बदलाव के कारण महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बाल झड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उनका कहना है कि अगर ये परेशानियां न होतीं तो मां बनने का सफर बहुत खूबसूरत होता.

इस वीडियो में इशिता ने एक बालों से भरा हुआ ब्रश भी दिखाया और बताया कि कार में बैठकर जब वे अपने बालों को कंघी कर रही थीं, तो अचानक इतने सारे बाल गिरने लगे कि उन्होंने कंघी करना बीच में ही रोक दिया. ये देखकर उन्हें काफी घबराहट हुई. इशिता ने आगे बताया कि उनके डॉक्टरों ने कहा है कि बाल झड़ने की समस्या कई कारणों से हो सकती है. वे खुद भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस बार ऐसा क्यों हुआ.

उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "यह अब तक का सबसे बुरा हेयरफॉल है, खासकर डिलीवरी के बाद, लेकिन मेरे डॉक्टरों ने कुछ और कारण भी बताए हैं, जिनके बारे में मैं जल्द ही बात करूंगी."

इशिता ने अपने फैंस और उन सभी नई माताओं को भी सांत्वना दी जो इस तरह की समस्याओं से गुजर रही हैं. उन्होंने आगे लिखा, "मुझे नहीं पता कि बाल झड़ने की यह समस्या कब तक चलेगी या मुझे कितने बालों को और अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सिर्फ एक दौर है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा. पोस्टपार्टम से गुजर रही सभी माताओं के लिए, मैं जानती हूं कि आप किस दौर से गुजर रही हैं और मैं आपको अपना प्यार भेज रही हूं."

इसके आगे उन्होंने 'रेड हार्ट' इमोजी शेयर किया. बता दें कि इशिता दत्ता ने जुलाई 2023 में अपने पति वत्सल सेठ के साथ अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया था. इसके बाद इस साल जून में उन्होंने दूसरी बार मां बनने का सुख प्राप्त किया, जब उनकी बेटी का जन्म हुआ. दोनों बच्चों के जन्म के बाद से इशिता कई बार अपनी मां बनने की यात्रा के बारे में खुलकर बात करती रहती हैं.

