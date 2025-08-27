विज्ञापन

गणपति बप्पा को मिस कर रही हैं शिल्पा शेट्टी, पुराना वीडियो शेयर कर कहा घर आपके बिना अधूरा

शिल्पा शेट्टी पिछले 22 साल से गणपति उत्सव मना रही हैं. हर साल उनके घर की थीम अलग होती है. बप्पा की डेकोरेशन के अलावा शिल्पा पूरी फैमिली के कपड़ों के लिए भी एक थीम रखती हैं.

बप्पा के मिस कर रही हैं शिल्पा!
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस साल गणपति उत्सव नहीं मना रही हैं. शिल्पा ने अभी कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के साथ ये जानकारी दी. शिल्पा की पोस्ट के मुताबिक किसी रिश्तेदार के निधन के चलते इस वक्त परिवार शोक में है. पोस्ट से ऐसा लगा था कि ये नुकसान कुंद्रा परिवार से था. शिल्पा ने अपनी पोस्ट में कुछ खास डिटेल नहीं दी थी लेकिन ये जरूर बता दिया था कि इस साल उनके घर बप्पा का आगमन नहीं होगा. अब गणेश चतुर्थि के मौके पर वो बप्पा को मिस करती नजर आईं. इसका सबूत उन्होंने अपनी इंस्टा पोस्ट से दिया जिसमें उन्होंने अपने उत्सव के पुराने वीडियोज शेयर किए.

इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, इस साल आपके बिना घर अधूरा सा लग रहा है. लेकिन हमारा दिल आपके आशीर्वाद से भरा हुआ है. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. शिल्पा की इस पोस्ट पर उनके करीबी और फॉलोअर्स खूब प्यार दे रहे हैं साथ ही शिल्पा की इन फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं कि इस साल बिना बप्पा को घर लाए इस त्योहार पर वह कैसा महसूस कर रही होंगी.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी पिछले 22 साल से गणपति उत्सव मना रही हैं. हर साल उनके घर की थीम अलग होती है. बप्पा की डेकोरेशन के अलावा शिल्पा पूरी फैमिली के कपड़ों के लिए भी एक थीम रखती हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि इस साल इस जश्न को ना मना पाना शिल्पा के लिए कितना मुश्किल होगा. हालांकि शिल्पा ने अपनी पोस्ट से साफ कर दिया है कि वो अगले साल के लिए पूरे जोश के साथ तैयार हैं.

