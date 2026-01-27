विज्ञापन

'पंजाब की कैटरीना' कहलाती है ये एक्ट्रेस, मॉडलिंग के लिए छोड़ी पढ़ाई, एक्टिंग के लिए घर से बगावत, अब हैं पॉपुलर स्टार

फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है 'पंजाब की कैटरीना' शहनाज गिल की कहानी, मॉडलिंग के लिए पढ़ाई तो एक्टिंग के लिए घर से कर ली थी बगावत.  

Read Time: 3 mins
शहनाज गिल मना रही हैं 31वां बर्थडे
नई दिल्ली:

हर बड़े सपने की कीमत होती है और उसे पूरा करने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है. सिनेमा की दुनिया में नाम कमाने के लिए 'पंजाब की कैटरीना' को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जी हां, हम बात कर रहे हैं शहनाज गिल की, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रहीं. शहनाज ने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की राह चुनी, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक्टिंग के लिए घर से भागीं. शुरुआती दिनों में घरवालों से नाता टूटा, अकेलेपन से जूझना पड़ा, लेकिन हिम्मत और लगन ने उन्हें सफलता भी दिलाई. संघर्ष, परिवार से बगावत और मेहनत से मिली सफलता की कहानी शहनाज गिल की है. 

पंजाब की कैटरीना के नाम से मशहूर हैं शहनाज गिल

पंजाबी सिनेमा और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शहनाज गिल का जन्मदिन 27 जनवरी को है. उनकी जिंदगी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. मॉडलिंग के चक्कर में पढ़ाई छोड़ना, पिता से अनबन, घर से भागकर एक्ट्रेस बनने की ठानना और फिर बिग बॉस 13 से मिली शोहरत ने उन्हें 'पंजाब की कैटरीना' का खिताब दिलाया. शहनाज गिल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ. डलहौजी के डलहौजी हिलटॉप स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें मॉडलिंग का शौक हो गया. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने छोटे-मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए. स्कूलिंग पूरी होते ही उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बी.कॉम में दाखिला लिया, लेकिन मॉडलिंग की जिद में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. इस फैसले से उनका परिवार उनसे नाराज भी रहा. 

शहनाज गिल ने छोड़ा घर

मॉडलिंग से दूर रखने के लिए शादी की बात करने लगे, लेकिन शहनाज ने मना कर दिया. काम मिलता रहा, लेकिन पिता से अनबन बढ़ती गई. आखिरकार शहनाज ने घर छोड़ दिया और मॉडलिंग, एक्टिंग के लिए मुंबई की राह पकड़ ली. उन्होंने कसम खाई कि फेमस होने के बाद ही घर लौटेंगी.साल 2015 में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट से उनके करियर की शुरुआत हुई. इसके बाद उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम मिला. फिर 'माझे दी जट्टी', 'पिंड दियां कुड़ियां' जैसे कई गाने आए. असली पहचान उन्हें गैरी संधू के 'येह बेबी रेफिक्स' से मिली. पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने 'सत श्री अकाल', 'काला-शा-काला' में काम किया. 

बिग बॉस 13 की पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं शहनाज गिल

हिमांशी खुराना के साथ विवादों के बाद वह बिग बॉस 13 में पहुंची, जहां शहनाज ने खुद को 'पंजाब की कैटरीना कैफ' कहकर सबका ध्यान खींचा. उनकी हाजिरजवाबी, टूटी-फूटी इंग्लिश और सिद्धार्थ शुक्ला से बढ़ती नजदीकियां चर्चा में रहीं. शो के दौरान उनके पिता घर पहुंचे और उन्हें सपोर्ट किया. शहनाज शो की विनर तो नहीं बन पाईं, मगर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रतिभागियों में से एक बनीं.

सिद्धार्थ शुक्ला के साथ स्क्रीन पर जमीं कैमेस्ट्री

बिग बॉस के बाद शहनाज का करियर चमका. उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ 'भुला दूंगा', 'कह गई सॉरी', 'कुर्ता पजामा', 'वादा है', 'शोना शोना' जैसे कई हिट म्यूजिक वीडियोज किए. उन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' से डेब्यू किया और 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी नजर आईं. फिलहाल शहनाज अपनी पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी 'इक कुड़ी' से सुर्खियों में हैं, जिसे दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

