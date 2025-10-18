विज्ञापन

शानदार में शहिद कपूर की गोलू-मोलू बहन हुईं सुपर फिट, 10 सालों में बदली ऐसी देती हैं प्रियंका-कैटरीना को टक्कर

सनाह कपूर फिल्म शानदार में शाहिद कपूर की बहन बनी थीं, जिन्हें अपने वजन के चलते कई परेशानी झेलनी पड़ती है. पर आपको बता दें 8 सालों में सनाह ने खुद को सुपर फिट बना लिया है. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख अब आप भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
शानदार में शहिद कपूर की गोलू-मोलू बहन हुईं सुपर फिट, 10 सालों में बदली ऐसी देती हैं प्रियंका-कैटरीना को टक्कर
सनाह कपूर की ताजा तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे आप
नई दिल्ली:

साल 2015 में आई शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म शानदार बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन इस फिल्म के गानों को काफी ज्यादा पसंद किया गया. इस फिल्म में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट के अलावा सनाह कपूर भी थीं. बता दें कि सनाह कपूर शाहिद कपूर की सौतेली बहन हैं. इस फिल्म में सनाह कपूर को काफी ज्यादा गोलू-मोलू देखा जा सकता है. फिल्म की कहानी और गाना गुलाबो जरा इत्र गिरा दो को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. लेकिन अब सनाह का लुक पूरी तरह बदल गया है और अब आप उनको पहचान नहीं पाएंगे. 

अब पूरी तरह से बदला सनाह कपूर का लुक

आपको बता दें कि अब 10 साल बाद सनाह कपूर का पूरा लुक ही बदल गया है. फिल्म में गोलू-मोलू दिखने वाली सनाह कपूर अब काफी ज्यादा बदल गई है. सनाह कपूर का ये बदला हुआ लुक देखकर हर कोई काफी ज्यादा हैरान है. सनाह कपूर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. जिसमें वह काफी ज्यादा फिट और फैशनेबल नजर आती हैं. सनाह कपूर के इस ट्रांसफॉर्मेशन को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.

सनाह बनीं सोशल मीडिया सेंसेशन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सनाह ने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक प्रिंटेट शॉर्ट ड्रेस पहनी है. इस फोटो में सनाह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. इस फोटो में सनाह ने कैप्शन भी लिखा है, 'जब आपके आसपास अंधेरा हो तो, एक बार दोबारा देखें, आपको रोशनी जरूर दिखेगी'.
 

फोटो में सनाह कपूर गार्डन में खड़ी नजर आ रही हैं. फोटो को देखकर लग रहा है जैसे उनका फोटोशूट चल रहा है. इसमें सनाह कपूर स्माइल करते हुए फोटो क्लिक करवा रही हैं. हेयर स्टाइल की बात करें तो सनाह खुले बालों में नजर आ रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सनाह कपूर को खजूर पर अटके, सरोज की शादी, राम प्रसाद की तेरहवीं जैसी कॉमेडी फिल्मों में देखा गया.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanah Kapoor, Shaandaar, Sanah Kapoor Transformation, Shahid Kapoor Sister, Shahaid Kapoor Step Sister
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com