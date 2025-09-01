सपनों से भी हसीन इस एक्ट्रेस से ब्याह रचाना चाहते थे शम्मी कपूर, धर्म की दीवार के आगे दम तोड़ गई तमन्ना

लव स्टोरी का जिक्र होता है तो अलग-अलग रोमांटिक हिंदी फिल्मों की कहानियां जहन में आ जाती हैं. पहले के जमाने में दिलीप कुमार, शशि कपूर, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, देव आनंद की रोमांटिक फिल्में और उसके बाद शाहरुख खान ने रोमांटिक फिल्मों की कमान संभाली. कुल मिलाकर समय-समय पर सितारों ने रोमांस के मामले में फिल्मों को एक नया आयाम दिया. पर्दे पर तो आपने कई कहानियां देखी हैं और देखेंगे लेकिन इनमें से कई सितारे रहे हैं जिनकी अपनी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की जिन्हें अपने जमाने की एक खूबसूरत हसीना से प्यार हुआ था.

जब वह अपनी उम्र के बीस के दशक में थे तब वह मेगास्टार मधुबाला से शादी करना चाहते थे. उन्होंने अपनी ये इच्छा मां से जाहिर की थी लेकिन मां ने हकीकत दिखा दी थी. उनकी मां ने उनसे कहा कि चूंकि वह हिंदू हैं और मधुबाला मुस्लिम, इसलिए यह शादी कभी नहीं हो सकती. कुछ समय बाद शम्मी कपूर की नजदीकियां गीता बाली से बढ़ीं और उन्हें गीता से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली. वहीं मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, और ये दोनों रिश्ते आखिरी दम तक के थे.

खूबसूरती का दूसरा नाम हैं मधुबाला

मधुबाला से शादी तो नहीं हुई लेकिन बाद में शम्मी और मधुबाला का एक कनेक्शन जरूर बना. शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली ने मधुबाला के निधन के बाद किशोर कुमार से शादी की थी. इस तरह मधुबाला के निधन के बाद एक कनेक्शन बना.

