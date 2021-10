Shamita Shetty के डांस के दीवाने हुए फैन्स, बार-बार देखा जा रहा Video

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Dance to the song of life'. वहीं उनके फैन्स इस वीडियो को देख उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Wow u looks so gorgeous', तो किसी ने लिखा है 'Nice moves n steps dear'. इसी के साथ उनके इस वीडियो को 371 हजार से ज्यादा बार देखा जा चूका है और इस पर 43 हजार से ज्यादा लाइक भी आ चुके हैं.

बात करें शमिता शेट्टी की तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 की फिल्म ‘मोहब्बतें' से की थी, जिसमें उनका रोल लोगों को काफी पसंद आया था. हालांकि इसके बाद वे किसी भी हिट फिल्म में नजर नहीं आईं. जहर, फरेब, कैश शमिता शेट्टी की कुछ मशहूर फिल्में हैं. वहीं इस समय वो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में नजर आ रही हैं.