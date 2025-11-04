4 नवंबर 1983: शक्ति कपूर के एक सीन में पड़े इतने थप्पड़ फिल्मी दुनिया छोड़ने का किया फैसला, अजय देवगन के पापा की सीख ने बदली जिंदगी

शक्ति कपूर ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया है कि वो बैड मैन का किरदार अच्छे से निभा सकते हैं तो भरपूर कॉमेडी भी कर सकते हैं. फिर चाहे 'अंदाज अपना अपना' का क्राइम मास्टर गोगो हो या फिर 'हीरो' फिल्म का जिम्मी. कैरेक्टर रोल में भी वो बिलकुल फिट हैं. लेकिन उनके स्ट्रगल के दौर में एक पल ऐसा भी आया था जब उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था. वो सब कुछ छोड़ कर वापस जा सकें उससे पहले ही अजय देवगन के पापा ने उन्हें एक बेशकीमती टिप दी. जिसके बाद शक्ति कपूर ने अपना फैसला बदल दिया.

इस फिल्म का है सीन

जिस फिल्म के लिए शक्ति कपूर को थप्पड़ खाने पड़े, वो फिल्म है मवाली. जो रिलीज हुई थी 52 साल पहले 4 नवंबर 1983 को. इस फिल्म में जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, कादर खान और शक्ति कपूर अहम भूमिकाओं में थे. इस फिल्म के एक सीन में कादर खान और अरुणा ईरानी को शक्ति कपूर को थप्पड़ मारना था. लेकिन सीन एक बार में ओके नहीं हुआ. उसकी वजह थे खुद शक्ति कपूर. कादर खान और अरुणा ईरानी जब थप्पड़ मारते, शक्ति कपूर जमीन पर गिर जाते. इस वजह से तीन बार सीन शूट करना पड़ा. तीसरी बार भी शक्ति कपूर जब नीचे गिरे तो मायूस हो गए. उनका हाल देखकर बाकी लोगों को हंसी छूट रही थी. जबकि शक्ति कपूर को लगा कि अब उनका वापस जाना ही बेहतर है.

मवाली फिल्म में शक्ति कपूर और श्रीदेवी

वीरू देवगन ने दी हिम्मत

शक्ति कपूर ने कहा कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है. उनका टिकट बुक करवा दें ताकि वो लौट जाएं. वो सीन अधूरा छोड़ कर जाने ही वाले थे कि वीरू देवगन ने उनका हाथ पकड़ कर रोक लिया. वीरू देवगन ने उनसे कहा कि ये फिल्म शक्ति कपूर के लिए चमत्कार का काम करेगी. बस वो सीन ठीक से करें. उनकी इस बात ने शक्ति कपूर को मोटिवेट किया. और, वो रुक गए. वीरू देवगन की बात सही साबित हुई. आपको बता दें कि वीरू देवगन अपने समय के मशहूर एक्शन डायरेक्टर थे. अजय देवगन उनके बेटे हैं.

मवाली हिट या फ्लॉप?

मवाली फिल्म का निर्देशन के. बापैया ने किया था. इस फिल्म में जीतेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा लीड रोल में थे. फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी का था. मवाली फिल्म तेलुगू मूवी चट्टालुनारू जागृत (1980) का रीमेक थी. इस फिल्म में भी श्रीदेवी लीड रोल में थीं. मवाली बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.