शाहरुख खान ने फैंस को दिलाई बिरयानी की याद, इस अंदाज में दी ईद की मुबारकबाद

ईद के मौके पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों को मुबारकबाद दी है. शाहरुख खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले कलाकारों में से एक हैं. वह अपने फैंस के लिए खास पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं. शाहरुख ने अपनी ईद विश में ढेर सारा प्यार,गर्मजोशी और बिरयानी का जिक्र किया, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आया. सोमवार को शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए मुबारकबाद दी है.

किंग खान अपनी पोस्ट में लिखा, "ईद मुबारक... मेरे दिल में आप लोगों को ढेर सारा प्यार और सबके लिए दुआएं!! उम्मीद है आपका दिन ढेर सारी मिलन, बिरयानी, गर्मजोशी और अनगिनत प्यार से भरा हो. खुश रहें, सुरक्षित रहें और अल्लाह आप सबका भला करे." जैसे ही शाहरुख खान ने यह पोस्ट किया, उनके फैंस ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया और कमेंट सेक्शन को उत्साहित प्रतिक्रियाओं से भर दिया.

Eid Mubarak… With gratitude in my heart and duas for one and all!!

Hope your day is full of hugs, biryani, warmth and endless love. Stay happy, stay safe and may God bless you all!!