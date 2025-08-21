विज्ञापन

किंग की शूटिंग के दौरान घायल होने के बाद पहली बार दिखे शाहरुख खान, देखें कैसे बेल्ट के सहारे संभाला हुआ था हाथ

शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की सीरीज The Bads Of Bollywood के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे थे. यहां किंग खान ने होस्ट का किरदार निभाया.

सर्जरी के बाद पहली बार दिखे शाहरुख
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बुधवार (20 अगस्त) को आर्यन खान की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च में शिरकत की. यह आयोजन मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित वाईआरएफ में हुआ था, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं थीं. इस दौरान अभिनेता ने मीडिया से बातचीत की और अपनी चोट के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "मुझे कंधे में चोट लगी थी, जिसके लिए सर्जरी करानी पड़ी थी. यह कोई छोटी-मोटी सर्जरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी और लंबी प्रक्रिया थी. पूरी तरह ठीक होने में 1 से 2 महीने का समय लगेगा."

उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, "लेकिन नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है. मैं एक हाथ से काफी कुछ कर सकता हूं, जैसे - खाना खा सकता हूं, दांत साफ कर सकता हूं, या खुजली करना. बस एक चीज ऐसी है जिसमें मेरे दोनों हाथ भी कम पड़ते हैं और वो है आप सबके प्यार को समेटना."

शाहरुख को यह चोट उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की शूटिंग के दौरान लगी थी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत अमेरिका ले जाया गया. उन्होंने ‘किंग' की शूटिंग बीच में छोड़ दी और करीब एक महीने का ब्रेक लिया.

बता दें, शाहरुख खान को उनके 33 साल लंबे करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 'जवान' फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद शाहरुख ने अपने फैन्स के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह चोटिल नजर आ रहे थे.

उन्होंने कहा, "मैं बेहद आभार और विनम्र महसूस कर रहा हूं. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए एक ऐसा पल है जिसे मैं जीवनभर याद रखूंगा. मैं जूरी, चेयरमैन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा. मैं अपने सभी निर्देशकों और लेखकों का धन्यवाद करता हूं, खासकर साल 2023 के लिए राजू सर, सईद और उनकी 'जवान' की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे इस अवॉर्ड के लिए मौका दिया."
 

