शाहरुख खान-अक्षय कुमार के गानों पर गोविंदा के डांस ने लूटी महफिल, तालियों से गूंजा हॉल देख फैंस बोले- असली...

गोविंदा ने एक फंक्शन में शाहरुख खान और अक्षय कुमार के गानों पर डांस किया और ऑडियंस में बैठे कई स्टार तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए.

गोविंदा ने शाहरुख और अक्षय के गानों पर किया धमाकेदार डांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा को उनकी जबरदस्त कॉमेडी और एनर्जी से भरे डांस मूव्स के लिए हर कोई जानता है. उनका डांस ऐसा है कि स्टेज पर आते ही हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने 'दर्द-ए-डिस्को' पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा.

शाहरुख के गाने पर दिखा गोविंदा का जलवा

वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लैक ड्रेस में स्टेज पर एंट्री करते ही गोविंदा ने अपनी एनर्जी से सबको चौंका दिया. जैसे ही उन्होंने 'दर्द-ए-डिस्को' पर थिरकना शुरू किया, ऑडियंस की तालियां रुक ही नहीं रही थीं. सामने बैठे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने हाथ उठाकर तालियां बजाईं, तो वहीं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी उन्हें देख कर एक्साइटेड हो उठे. खास बात ये रही कि उनकी पत्नी सुनीता भी गोविंदा के डांस को देख कर खुशी से झूमती नज़र आईं. वहीं अक्षय कुमार ने तो जोश में सीटियां तक बजा डालीं.

अक्षय की फिल्म के गाने पर भी किया डांस

यही नहीं, गोविंदा ने इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम के टाइटल ट्रैक पर भी डांस किया. जैसे ही उन्होंने स्टेज पर कदम रखा, ऑडियंस ने चीयर करना शुरू कर दिया. गोविंदा के डांस  ने यह साबित कर दिया कि चाहे गाना किसी भी स्टार का क्यों न हो, जब वो थिरकते हैं तो सबकी निगाहें सिर्फ उन्हीं पर टिक जाती हैं.

गोविंदा- असली एंटरटेनमेंट किंग

90 के दशक में गोविंदा ने अपनी कॉमेडी और डांस से लोगों के दिलों पर राज किया. कुली नंबर वन, आंखें, साजन चले ससुराल और शोला और शबनम जैसी फिल्मों से उन्होंने रातों-रात सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया. आज भी उनके डांस मूव्स और स्टाइल को देखकर लोग थिरकने लगते हैं.

