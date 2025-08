शाहरुख खान ने 33 साल के करियर में पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने पर शेयर किया वीडियो, बोले- मैं भावुक हूं

71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाहरुख़ ख़ान ने आखिरकार अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड जीत लिया, जो तीन दशकों से ज्यादा लंबे उनके सफर में काफी समय से बनता था. 33 सालों से बेहतरीन अभिनय और बेमिसाल करिश्मे से भारतीय सिनेमा पर राज करने वाले इस सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने सरकार, ज्यूरी और अपने अनगिनत फैंस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें 2023 में रिलीज़ हुई एटली निर्देशित "जवान" के लिए यह सम्मान दिलाया.

शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर धन्यवाद करते हुए वीडियो शेयर किया है और उसे अपने ख़ास अंदाज़ और इमोशन के साथ कैप्शन भी दिया है. "मुझे नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद. जूरी, I&B मिनिस्ट्री का शुक्रिया… इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार. मुझ पर बरसाए गए प्यार से मैं भावुक हूं. आज सभी को आधा हग भेज रहा हूँ…" वीडियो में किंग खान के हाथ में चोट लगी हुई दिख रही है.

Thank you for honouring me with the National Award. Thanks to the jury, the I&B ministry… Iss samman ke liye Bharat Sarkar ka dhanyawaad. Overwhelmed with the love showered upon me. Half a hug to everyone today…. pic.twitter.com/PDiAG9uuzo