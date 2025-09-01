एक हाथ से भी रोमांस कर सकते हैं शाहरुख खान, रानी मुखर्जी के साथ शेयर किया वीडिया, फैंस बोले- कुछ कुछ होता है

1998 में रिलीज हुई करण जौहर द्वारा निर्देशित कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल की जोड़ी देखने को मिली थी. लेकिन अब 27 साल बाद काजोल तो नहीं लेकिन एसआरके और रानी मुखर्जी का रोमांस जरुर देखने को मिला है, जो कि किंग खान द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो को देख फैंस की यादें ताजा हो गई हैं और वह फैंस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि राहुल और टीना इन पैर्लल यूनिवर्स में. वहीं कुछ तो इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते दिख रहे हैं.

वीडियो में शाहरुख खान डेनिम जींस और ब्लू स्वेटशर्ट में नजर आ रहे हैं. जबकि उनके हाथ पर चोट लगी हुई दिख रही है. वहीं रानी मुखर्जी डेनिम और वाइट शर्ट में दिख रही हैं. दोनों आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के गाने ‘तू पहली तू आखिरी' पर रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए किंग खान ने लिखा, नेशनल अवॉर्ड... हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई. ये. बधाई हो रानी. आप क्वीन हैं और हमेशा आपके लिए प्यार.

इससे पहले आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा गाना ‘तू पहली तू आखिरी' रिलीज हुआ था, जिसे शाहरुख खान ने बहुत पसंद किया था. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए अपना पसंदीदा ट्रैक बताया. शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में शाश्वत सचदेव की जमकर तारीफ की है. उन्होंने म्यूजिशियन को जादूगर कहा. इसके साथ ही उन्होंने इसमें लिखा कि ये उनके पसंदीदा लव सॉन्ग्स में से एक बन गया है.

गौरतलब है कि तू पहली तू आखिरी एक लव सॉन्ग है, जिसे लक्ष्य और सहर बांबा पर फिल्माया गया है. गाने का म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया है. इस गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं. वहीं अरिजीत सिंह ने अपनी सुरीली आवाज दी है. ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 28 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.