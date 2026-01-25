विज्ञापन

शाहरुख खान की 'किंग' के प्रोमो से हिल गया इंटरनेट, आर्यन खान और सुहाना खान ने दिया रिएक्शन

शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने को तैयार है, जिसके चलते हाल ही में एक प्रोमो शेयर किया गया है.

शाहरुख खान की 'किंग' के प्रोमो से हिल गया इंटरनेट, आर्यन खान और सुहाना खान ने दिया रिएक्शन
किंग के प्रोमो पर आर्यन खान और सुहाना खान ने दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का प्रोमो रिलीज करके फैंस को बड़ा तोहफा दिया. प्रोमो के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. फैंस से लेकर इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग इसकी तारीफ करने लगे. फिल्म किंग का प्रोमो देखते ही मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर प्रोमो शेयर किया और लिखा, "अरे बाप रे! इंटरनेट हिल गया. भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया."

आर्यन खान और सुहाना ने भी किंग के प्रोमो पर लुटाया प्यार

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी पिता की इस फिल्म का प्रोमो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर शेयर किया. उन्होंने अपने खास अंदाज में रिएक्शन दिया, जो देखकर फैंस खुश हो गए. इसी तरह, शाहरुख की बेटी सुहाना खान ने भी इंस्टाग्राम पर 'किंग' का प्रोमो शेयर किया. सुहाना ने अपने स्टाइल में रिएक्शन दिया और लिखा कि यह प्रोमो देखकर दिल खुश हो गया. 

किंग के बारे में 

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म किंग में दीपिका पादुकोण शाहरुख के अपोजिट नजर आएंगी. इस फिल्म से एक बार फिर से शाहरुख, दीपिका और सिद्धार्थ की तिगड़ी वापसी कर रही है. इससे पहले इन तीनों ने फिल्म पठान में साथ काम किया था. यह फिल्म शाहरुख खान की एक और मास एंटरटेनर होने की उम्मीद जगा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस फिल्म में सुहाना भी नजर आ सकती हैं. हालांकि, प्रोमो में उनकी कोई झलक देखने को नहीं मिली. 

किंग की रिलीज डेट और कास्ट

बताया जा रहा है कि फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. साथ ही जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
