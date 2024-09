Saripodhaa Sanivaaram OTT Release: स्त्री 2 के होते हुए साउथ की इस फिल्म ने ताबड़तोड़ की थी कमाई, जानें कब-कहां ओटीटी पर देख सकेंगे आप

Saripodhaa Sanivaaram OTT Release: साउथ इंडियन हीरो नानी अपने फैन्स के बीच नेचुरल स्टार नानी के रूप में फेमस हैं. कुछ ही समय पहले उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई है. फिल्म का नाम है सारीपोधा शनिवारम. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और टिकट खिड़की पर कूट कर कमाई कर रही है. इस फिल्म के थियेटर में आने के बाद अब नानी के बहुत से फैन्स को इंतजार है कि ये फिल्म जल्द से जल्द ओटीटी पर आए. इस बात का इंतजार कर रहे फैन के लिए खुशखबरी ये है कि ये फिल्म बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. कब और कहां इसे देखा जा सकता है, वो भी जान लीजिए.

नानी की मूवी सारीपोधा शनिवारम का थियेटरिकल रन पूरा होने वाला है. अब ये फिल्म ओटीटी पर आने को तैयार है. आपको बता दें कि नानी के फैन्स इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. खुद नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी शेयर की है. इस पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने लिखा कि सारीपोधा शनिवारम नेटफ्लिक्स पर आ रही है. इस 26 सितंबर से फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. नानी की इस फिल्म को फैन्स तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देख सकेंगे.

Ippati dhaaka @NameisNani rendu kaalle choosaru… moodo kannu choodataniki meeru ready ah?#SaripodhaaSanivaaram is coming to Netflix on 26th September in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi!#SaripodhaaSanivaaramOnNetflix pic.twitter.com/b0CrfvMb94