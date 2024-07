Sarfira X Review: सरफिरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए लोगों ने दिया रिव्यू, बताया कैसी है अक्षय कुमार की 150वीं फिल्म

Sarfira Social Media Review In Hindi: कल्कि 2898एडी और किल की धुआंधार कमाई के बीच अक्षय कुमार की सरफिरा 12 जुलाई को रिलीज हो गई है. जहां फैंस एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने सरफिरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते ही रिव्यू दे दिया है. तो चलिए जानते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद सरफिरा टिक पाती है या नहीं और यह फिल्म सफल रीमेक साबित होता है या नहीं.

एक यूजर ने लिखा, सरफिरा बॉलीवुड के बेस्ट सोशल ड्रामा में से एक है.

#Sarfira is one of best social dramas in Bollywood pic.twitter.com/GFAbDFAnBZ — Rohan choudhary (@Rohanchoud22022) July 12, 2024

दूसरे यूजर ने लिखा, सरफिरा बॉलीवुड का एक मास्टरपीस है.

तीसरे यूजर ने लिखा, मुझे रीमेक से नफरत है. आखिर लोग रीमेक क्यों बनाते हैं? डबिंग दशकों से होती आ रही है. आजकल लोग पूरे भारत में फिल्में बना रहे हैं. आखिर लोग सिनेमा का रीमेक क्यों बनाते हैं.

I hate remakes

Why the hell people make remakes???

Dubbing is there from decades

Nowadays people are making pan India.

The why the hell people REMAKE cinemas 🤦#Sarfira — Santosh (@Santosh54493715) July 12, 2024

चौथे यूजर ने लिखा, सरफिरा एक शानदार मनोरंजन है. पांचवे यूजर ने लिखा, सरफिरा को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए.

सरफिरा की बात करें तो यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे सुधा कोंगारा प्रसाद ने निर्देशित किया है. जबकि इसके प्रोड्यूसर्स सूर्या हैं, जिनकी 2020 में रिलीज हुई सूराराई पोत्तरु का यह रीमेक है. फिल्म में अक्षय कुमार, राधिका मदान और परेश रावल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

#Sarfira Warrants a watch on the big screen! 🙌🏻 pic.twitter.com/6BK6Fb1GUt — Ankit Raj More 👑 (@Ankit007q) July 12, 2024

फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो कम लागत वाली एयरलाइन बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करता है. उसे कपटी प्रतिस्पर्धी एयरलाइन मालिकों के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उसके बिजनेस और उसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं.