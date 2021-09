सारा अली खान ने शेयर की फोटो, बोलीं- साड़ी में नारी, हमेशा ही प्यारी...

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Because women in a Sari, Are always Pyaari'. वहीं फैन्स भी कमेंट कर उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Looking beautiful', तो दूसरे ने लिखा है 'You are always pyaari'. इसी के साथ उनकी इन फोटो पर 232 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

बात करें सारा अली खान के वर्क फ्रंट की तो वे जल्द ही अक्षय कुमार और धनुष के साथ ‘अतरंगी रे' में नजर आने वाली हैं. सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'केदारनाथ' से साल 2018 में की थी. इसके बाद वे 'सिंबा' और 'लव आज कल 2' में दिखाई दीं, जिसमें उनके काम को लोगों ने सराहा था.