विज्ञापन

सपना चौधरी की मां का निधन, मदर्स डे पर बताया था खुद का सेफ प्लेस

बिग बॉस फेम सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
सपना चौधरी की मां का निधन, मदर्स डे पर बताया था खुद का सेफ प्लेस
बिग बॉस फेम सपना चौधरी की मां का हुआ निधन
नई दिल्ली:

हरियाणा की फेमस सिंगर और बिग बॉस में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है. दशहरा पर आई इस खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो सपना चौधरी की मां लंबे समय से बीमार थीं. वहीं दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. कहा जा रहा है कि उन्हें काफी दिनों से पीलिया और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी थी, जिसके बाद उनका ट्रांसप्लांट किया जाना था. लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. 

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी का अंतिम संस्कार बुधवार को नजफगड़ में किया गया. वहीं उनकी बेटी और दामाद के साथ परिवार के सदस्य मौजूद थे. हालांकि अभी तक एक्ट्रेस ने मां के निधन की जानकारी फैन्स को नहीं दी है. लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस सपना चौधरी की मां को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. 

मां के करीब थीं सपना चौधरी

सपना चौधरी मां के काफी करीब थीं. वहीं सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट शेयर कर मां के लिए प्यार जताती नजर आती थीं. उन्होंने मदर्स डे के मौके पर भी मां के साथ एक फोटो शेयर की थी. वहीं उन्होंने अपनी मां को अपना सेफ प्लेस और खुद का सबसे बड़ा चीयरलीडर कहा था. इसके अलावा NDTV को दिए इंटरव्यू में भी एक्ट्रेस ने अपनी मां के सपोर्ट का जिक्र किया था और उनसे मिलने वाली सीख को भी याद किया था. 

गौरतलब है कि सपना चौधरी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं. वहीं सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं. इसके अलावा सपना चौधरी का डांस और गाने चर्चा में रहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sapna Choudhary Mother Death, Neelam Choudhary Death News, Sapna Choudhary Mother Funeral, Sapna Choudhary Emotional
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com