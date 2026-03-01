विज्ञापन

सपना चौधरी का शॉकिंग खुलासा, स्ट्रगल के दिनों में गैंगस्टर ने स्टेज पर की थी ऐसी हरकत, डांसर बोली- मर जाऊंगी लेकिन परफॉर्म नहीं करूंगी

हरियाणवी सेंसेशन सपना चौधरी हाल ही में रियलिटी शो "द 50" में नजर आ रही हैं. उन्होंने उस समय को याद किया, जब उनके करियर के शुरुआती दिनों में एक गैंगस्टर के अड्डे पर एक परफॉर्मेंस के दौरान एक गैंगस्टर ने उन्हें किस कर लिया था.

नई दिल्ली:

हरियाणवी सेंसेशन सपना चौधरी हाल ही में रियलिटी शो "द 50" में नजर आ रही हैं. उन्होंने उस समय को याद किया, जब उनके करियर के शुरुआती दिनों में एक गैंगस्टर के अड्डे पर एक परफॉर्मेंस के दौरान एक गैंगस्टर ने उन्हें किस कर लिया था. हाल ही के एक एपिसोड के दौरान, सपना को यह कहते हुए सुना गया कि एक बार, जब वे पैसे के लिए परेशान थीं. तब उन्होंने एक फार्महाउस में शो का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने बिना सोचे-समझे मान लिया. हालांकि, जब वे वहां पहुंचीं, तो उन्हें लगभग 25-26 टेबल मिलीं, जिनमें से हर एक पर 8 से 9 बंदूकें रखी थीं.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी के जेल से वापस आने के बाद कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो. सपना ने याद किया कि जब वह सोलो परफॉर्म कर रही थीं, तो एक लड़का लगातार उनके कान में कुछ फुसफुसाता रहा. जब सपना की मां ने उनसे पूछा कि लड़का क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रही हैं. सपना ने बताया कि यह सब देखने के बाद, उनकी मां ने ऑर्गनाइज़र से उन्हें जाने देने की रिक्वेस्ट भी की. इस पर उन्होंने जवाब दिया, "यह कैसे हो सकता है, आंटी? डांस अभी भी चल रहा है. डांस पूरा करो और जाओ. क्या हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो डांस करो और जाओ."

जैसे ही सपना स्टेज पर डांस करने लगी, वही लड़का जो उसके कान में फुसफुसा रहा था, पीछे से आया और उनके गाल पर किस करके भाग गया. इससे परेशान होकर सपना ने कहा कि वह अब और परफॉर्म नहीं करेंगी, वे चाहें तो उन्हें मार सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उन्हें शांत करने के लिए उनका हाथ पकड़ा और उन लोगों से कहा, "देखो भाई, तुम किसी और की बेटी को बुला रहे हो और ऐसा कर रहे हो. यह बहुत गलत है."

इसके बाद, उनकी मां ने उनका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर चली गई. सपना ने याद करते हुए कहा, "बाहर निकलने के लिए एक लंबा रास्ता था और पूरे समय घबराए हुए थे. जैसे ही हम गेट से बाहर निकले और कार में बैठे, हमने आखिरकार राहत की सांस ली."

