विज्ञापन

Sanjay Khan Daughter: संजय खान की बेटी की 10 फोटो, 'ग्रीक गॉड' से की शादी, 13 साल ही चला रिश्ता

संजय खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं और छोटे पर्दे के लिए पॉपुलर शो भी बनाए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Sanjay Khan Daughter: संजय खान की बेटी की 10 फोटो, 'ग्रीक गॉड' से की शादी, 13 साल ही चला रिश्ता
संजय खान की लाडली हैं सुजैन
नई दिल्ली:

सुजैन खान...ये नाम तो सुना ही होगा. ज्यादातर लोग इन्हें ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ के तौर पर जानते हैं. लेकिन सुजैन की पहचान केवल इतनी ही नहीं. वह एक जाने माने फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और खुद भी एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हैं. बात करें उनके परिवार की तो वो एक्टर संजय खान की बेटी हैं. संजय एक पॉपुलर एक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे हैं. फिल्मों से जुड़े होने के अलावा वह टीवी की दुनिया में भी एक्टिव रहे हैं और 'द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान' और 'जय हनुमान' सीरियल बनाए हैं. संजय खान के चार बच्चे तीन बेटियां सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा और फराह अली खान और एक बेटा जाएद खान हैं.

सुजैन ने ऋतिक रोशन से की थी शादी

ऋतिक रोशन और सुजैन का प्यार भी बचपन का था. ऋतिक ने 12 साल की उम्र में ट्रैफिक सिग्नल पर सुजैन खान को देखा उन्हें दिल दे बैठे थे. सालों बाद, दोस्त कुणाल कपूर के जरिए एक पार्टी में उनकी फिर मुलाकात हुई. चार साल के उम्र के अंतर के बावजूद, उन्होंने डेटिंग शुरू की, हृतिक ने कविताओं और चिट्ठियों से सुजैन का दिल जीता. ऋतिक ने अनोखे अंदाज में प्रपोज किया कॉफी में अंगूठी छिपाकर और नोट में लिखा: “हां तो पलटो, ना तो खाना खाओ.” 2000 में इनकी शादी हुई, बेटे ऋहान (2006) और ऋदान (2008) का स्वागत किया. 13 साल बाद कुछ मतभेद के चलते 2013 में वे अलग हुए, 2014 में तलाक लिया.

फिलहाल अलग-अलग पार्टनर्स के साथ हैं दोनों

ऋतिक से अलग होने के बाद सुजैन खान अब अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं वहीं ऋतिक रोशन एक्ट्रेस और सिंगर सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. सुजैन की बात करें तो वो अपने स्टाइल और अलग-अलग लुक्स की वजह से अक्सर ही चर्चा में रहती हैं. इसके अलावा सुजैन फिटनेस फ्रीक हैं. वे जिम फोटोज और वीडियो भी शेयर करती हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Khan Daughter, Sanjay Khan, Who Is Sanjay Khan, Sussanne Khan, Sussanne Khan Viral Photos, Sussanne Khan Latest Photos, Sussanne Khan Age, Sussanne Khan Boyfriend, Sussanne Khan Then And Now, Sussanne Khan Instagram, Hrithik Roshan, Hrithik Roshan Ex Wife, Hrithik Roshan Girl Friend, Hrithik Roshan Son
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com