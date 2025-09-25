नवरात्रि के मौके पर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे संजू बाबा, भारी भीड़ के बीच भक्ति में लीन दिखे वो

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लेकर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया. मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर संजय दत्त ने पूरे विधि-विधान से आरती देखी और भगवान महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए. मंदिर में पहुंचे संजय दत्त का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें वे आध्यात्मिक माहौल का आनंद लेते दिख रहे हैं.

मंदिर में दर्शन के बाद संजय दत्त ने कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया. मैं कई सालों से यहां आने की कोशिश कर रहा था. मैं आज यहां आकर और भस्म आरती देखने का अवसर पाकर बेहद खुश हूं." उन्होंने कहा, "मैंने यहां दिव्य ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया. मेरी कामना है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे."

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है, जिसे भारत के प्राचीन धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. मान्यता है कि यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह शिवलिंग खुद धरती से प्रकट हुआ है. यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इस मायने में अलग है कि यहां शिव की ऊर्जा भीतर से ही उत्पन्न होती है, जबकि अन्य जगहों पर शिवलिंग की स्थापना विधिवत मंत्रों और पूजा-पाठ से की जाती है.

महाकाल के दर्शन करने पहुंचे संजू बाबा

महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास और प्रसिद्ध पूजा 'भस्म आरती' मानी जाती है, जो हर दिन सुबह विशेष तरीके से की जाती है. मध्य प्रदेश में कुल दो ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. दोनों ही स्थल शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

फिल्मों की बात करें तो संजय दत्त हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' में नजर आए थे. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने भी अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म को ए.हर्षा ने निर्देशित किया है और यह 2013 की तमिल फिल्म 'ऐंथु ऐंथु ऐंथु' का रीमेक मानी जा रही है. संजय दत्त ने इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया.

अब वे जल्द ही 'धुरंधर' नामक एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और सह-निर्मित किया है. इसमें संजय दत्त के साथ रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं. फिल्म की कहानी एक गुप्त एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देश की सुरक्षा, राजनीतिक साजिशों और निजी संघर्षों से जूझता है.

