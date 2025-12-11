संघर्ष के एक्टर अमन वर्मा की फोटो वायरल, 26 साल बाद प्रीति जिंटा के हीरो को पहचान नहीं पाएंगे, लोग बोले- पहले कितना क्यूट था

छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक एक्टर अमन वर्मा ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई. अमन ने टीवी पर डेली सोप किया तो एंकरिंग भी की और दर्शकों के दिलों पर छा गए. टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से पहचान पाने वाले अमन वर्मा बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन के बेटे का किरदार भी निभा चुके हैं. लेकिन कभी बेहद हैंडसम और फिट नजर आने वाले अमन वर्मा को आज आपके लिए पहचानना भी मुश्किल हो सकता है.

अमन वर्मा का बदला हुलिया

कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर अमन वर्मा की एक तस्वीर सामने आई, जिसे देख उनके फैंस हैरान हैं. टीवी और सिनेमा के पर्दे से बीते कई सालों से गायब अमन वर्मा का लुक अब काफी बदल गया है. तस्वीर में अमन शर्टलेस नजर आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पहले की तरह टोन्ड नजर नहीं आती. न ही चेहरे पर वह चार्म दिखता है. सफेद दाढ़ी और ग्रे हेयर के साथ पहली झलक में तो फैंस के लिए उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है.

बता दें कि अमन वर्मा को बड़ी पहचान एकता कपूर के पॉपुलर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मिली थी, इस सीरियल में अमन ने अनुपम कपाड़िया का किरदार निभाया था जो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया. इसके अलावा अमन ने इंडियन आइडियल का पहला सीजन होस्ट किया था और खुल जा सिम-सिम में भी एंकर के रूप में नजर आए. फिल्मों की बात करें तो बागबान उनकी सबसे सफल फिल्म रही, जिसमें वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के बेटे के किरदार में थे. इसके अलावा वो संघर्ष, बाबुल, अंदाज और वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में भी नजर आए.