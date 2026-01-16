बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट ने सीमेंट और अनाज के बोरे उठाकर गढ़ी अपनी किस्मत, दिहाड़ी मजदूर से पहुंचा रियलिटी शो तक

कहते हैं सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो उसे जी तोड़ मेहनत के साथ पूरा करते हैं. कुछ इसी तरह की मेहनत बिग बॉस मराठी सीजन 6 के एक कंटेस्टेंट ने की, जो दिन में दिहाड़ी का काम करते हैं कभी सीमेंट के तो कभी अनाज के बोरे उठाते हैं और रात में अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं. आज यही रोशन भजंकर बिग बॉस मराठी का हिस्सा बन गए हैं. रोशन ऐसे इंसान हैं, जिनकी कहानी, मेहनत, हौंसला और सपनों की उड़ान ने उन्हें बिग बॉस की मंच तक ला दिया हैं.

कौन हैं रोशन भजंकर

रोशन भजंकर महाराष्ट्र के दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में 10 से 12 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं, कभी सीमेंट के भारी बोरे, कभी अनाज की बोरी और कभी खाद के भारी बोरे उठाने का काम करते हैं. इतनी मेहनत के बाद आम इंसान घर जाकर आराम करना चाहता है, लेकिन रोशन का सपना उन्हें रुकने नहीं देता. दिन भर की थकान के बावजूद वो रात में जिम जाते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत करते हैं. उनके लिए हर बोरा उठाना काम नहीं बल्कि ट्रेनिंग है और उनके परिवार के लिए किया गया एक वादा है कि वो उन्हें बेहतर जिंदगी देंगे.

रोशन की मेहनत लाई रंग

रोशन भजंकर की यही मेहनत अब रंग लाई है और उन्हें रितेश देशमुख के शो बिग बॉस मराठी सीजन 6 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल किया गया हैं. अब वो मराठी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं. रोशन भजंकर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात जैसे भी हो अगर मन में कुछ करने की ठान ली है, तो रास्ता खुद-ब-खुद निकल जाता है, वो यह नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि जो है उसी से कैसे आगे बढ़ा जाए. बता दें कि रितेश देशमुख का शो बिग बॉस मराठी एक सुपर डुपर हिट शो है, जिससे शिव कुमार ठाकरे जैसे कंटेस्टेंट निकले हैं.