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संभावना सेठ ने पहली बार दिखाई बेटे की झलक, दो तस्वीरें शेयर कर बोलीं- मेरा नन्हा राजकुमार

बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की दो तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कपल बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताता नजर आ रहा है.

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संभावना सेठ ने पहली बार दिखाई बेटे की झलक, दो तस्वीरें शेयर कर बोलीं- मेरा नन्हा राजकुमार
संभावना सेठ ने दिखाई बेटे की झलक
Social Media
नई दिल्ली:

पॉपुलर एक्ट्रेस और डांसिंग स्टार संभावना सेठ सालों के इंतजार, स्ट्रेस, चिंता और निराशा का सामना करने के बाद फाइनली मां बन गई हैं. संभावना और उनके एक्टर-राइटर पति अविनाश द्विवेदी ने हाल में अपने मम्मी पापा बनने की खबर सभी के साथ शेयर की थी. संभावना को भगवान ने एक साथ दो तोहफे दिए. एक्ट्रेस के जुड़वा बच्चे हुए इनमें एक बेटा और एक बेटी है. संभावना के ये बच्चे सरोगेसी के जरिए हुए हैं. संभावना ने खुशियों की तमाम झलकियां दिखाने के बाद अब अपने बेटे की एक प्यारी तस्वीर शेयर की हैं.

संभावना सेठ ने अपने बेटे की तस्वीरें शेयर कीं

संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी ने हमेशा फर्टिलिटी से जुड़े अपने दर्दनाक, दस साल लंबे संघर्ष के बारे में अपने फैंस से खुलकर बात की है, जिसमें कई बार IVF का फेल होना और मिसकैरेज तक शामिल थे. लेकिन इस साल जून की शुरुआत में उनका ये सपना पूरा हो गया और एक खूबसूरत हकीकत में बदल गया.

अपने जुड़वां बच्चों के जन्म के लगभग एक हफ्ते बाद, इस कपल ने अपने बेटे की प्यारी झलकियां शेयर कीं. पहली तस्वीर में नवजात शिशु के छोटे-छोटे पैर दिख रहे हैं, जिन्हें खुश संभावना और अविनाश ने प्यार से अपने हाथों में लिया हुआ है. अगली तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे छोटे से बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है. कैप्शन में सेठ ने लिखा, "मेरा नन्हा राजकुमार" और साथ में एक रेड हार्ट इमोजी भी लगाया.

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पिछले हफ्ते, इस कपल ने इंस्टाग्राम पर सरोगेसी के जरिए अपने बच्चों के आने की खबर शेयर की. संभावना ने तस्वीरों का एक बेहद इमोशनल कैरोसेल पोस्ट किया, जिसमें उस दिन की झलकियां थीं जब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. एल्बम की शुरुआत संभावना की एक चमकती हुई तस्वीर से होती है, जिसमें वह अपने नवजात जुड़वां बच्चों को अपनी छाती से लगाए हुए हैं.

बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए, उन्होंने उनके छोटे-छोटे चेहरों को इमोजी से ढक दिया, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रही खुशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "इस साल महा दिवाली जल्दी आ गई. लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आ गए हैं. हमारा दिल आभार से भरा है. हर हर महादेव."

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अस्पताल की कुछ और तस्वीरों में संभावना सर्जिकल स्क्रब पहने हुए और भावुक दिख रही हैं. जब उन्होंने गर्भनाल काटी तो वह उस पल से बहुत ज्यादा भावुक हो गईं, जबकि अविनाश ने उन्हें मजबूती से थामे रखा. बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक व्लॉग में, संभावना अपने फैंस को डिलीवरी रूम के अंदर ले गईं. उन्होंने बताया कि उन्हें असल में जन्म के समय तक पता ही नहीं था कि उनके जुड़वां बच्चे होने वाले हैं.

लेखक के बारे में
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उर्वशी नौटियाल
चीफ सब एडिटर
उर्वशी नौटियाल ने 2010 में टीवी से शुरुआत की. शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग मीडियम की बारीकियां सीखने के बाद 2015 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाया. लाइव... और पढ़ें
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