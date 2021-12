कैटरीना-विक्की के मैरिज फंक्शंस के बीच सलमान खान का आ गया ट्वीट, भाईजान ने दी यह जानकारी

दरअसल, सलमान खान 10 दिसंबर को इंटरनेशनल एरीना परेड जोन के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाध जा रहे हैं और इसी से जुड़ा एक पोस्ट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है. सलमान खान रियाध इंटरनेशनल एरीना परेड जोन इवेंट में परफॉरमेंस देने जा रहे हैं और इसी की जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट में दी है. वे लिखते हैं, “हेलो रियाध...आप सभी को 10 दिसंबर को इंटरनेशनल एरीना परेड जोन पर देखने की उम्मीद करता हूं”.

Hello Riyadh .. hope to c u all on 10th Dec at the International Arena Parade Zone…@Turki_alalshikh@RiyadhSeason@theJAEvents@patel_jordy#AdilJagmagia@SohailKhan@BeingSalmanKhan@TheShilpaShetty@Asli_Jacqueline@PDdancing@saieemmanjrekar@GuruOfficial#AayushSharmapic.twitter.com/nisCQulW6T

गौरतलब है कि लोगों की निगाहें इस समय कैटरीना और विक्की की शादी के साथ-साथ सलमान खान पर भी टिकी हैं. अभी तक यह सस्पेंस बरकरार है कि सलमान कैटरीना की शादी में जाएंगे या नहीं. कैटरीना सलमान खान की काफी करीबी मानी जाती हैं, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाईजान उनकी शादी में जरूर शिरकत करेंगे.

