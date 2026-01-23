विज्ञापन

सलमान खान बॉर्डर 2 की रिलीज के बीच लेकर आए बैटल ऑफ गलवान का मातृभूमि, पहली झलक देख फैंस बोले- बेस्ट होगा

23 जनवरी को बॉर्डर 2 की रिलीज के बीच सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ‘मातृभूमि’ का टीज रिलीज कर दिया है.  

बैटल ऑफ गलवान के पहले गाने मातृभूमि की पहली झलक आई सामने
नई दिल्ली:

सनी देओल की बॉर्डर 2 की रिलीज की चर्चा के बीच सलमान खान फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से देशभक्ति से भरे गाने ‘मातृभूमि' का दमदार टीजर रिलीज कर दिया है. सेना के बिगुल की गूंज के साथ शुरू होने वाला यह टीजर शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जगा देता है और एक भावनात्मक माहौल बनाता है, जो देश के जज़्बे को सलाम करता है. वहीं इस टीजर को देखने के बाद फैंस के बीच बैटल ऑफ गलवान के गाने मातृभूमि का फुल वीडियो देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. 

15 सेकंड के टीजर ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

15 सेकंड के टीजर में कुर्बानी, हिम्मत और देश के लिए बेइंतहा प्यार की झलक दिखाई देती है. बिगुल की आवाज के साथ शुरू होकर म्यूजिक तेज होता जाता है और हर मुश्किल के बीच तिरंगा मजबूती से खड़ा दिखाई देता है. ये तस्वीरें बैटल ऑफ गलवान में दिखाए गए भारतीय जवानों के जज्बे और हौसले को साफ तौर पर दिखाती हैं. टीजर पूरे गाने को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा करता है, जो गणतंत्र दिवस से पहले 24 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा. गाना मातृभूमि और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सम्मान और श्रद्धांजलि के तौर पर पेश किया जाएगा.

यह गाना सलमान खान फिल्म्स के म्यूजिक चैनल पर रिलीज होगा और एक खास क्रिएटिव कोलैबोरेशन का हिस्सा है. हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म की देशभक्ति की भावना को और गहराई देता है. समीर अंजान के बोल और अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल की भावुक आवाजें मिलकर इसे एक यादगार और भावनाओं से भरा म्यूजिकल अनुभव बनाने वाली हैं.

बैटल ऑफ गलवान के बारे में 

बैटल ऑफ गलवान सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसका निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी.  

