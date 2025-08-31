सलमान खान ने दी बप्पा को विदाई, मस्ती के रंग में डूबकर जमकर नाचा पूरा खान खानदान

सलमान खान एंड फैमिली ने बड़ी ही शान और पूरे उत्साह के साथ बप्पा को विदाई दी. भाईजान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें सभी बारी बारी बप्पा को उठाते नजर आए. इसके साथ साथ मराठी ढोल और ताशे बज रहे थे. पूरा परिवार जोश के साथ नाचता नजर आया. बप्पा को बाहर लाकर उनकी आरती उतारी गई और सभी अपनी मस्ती में चूर दिखे. वीडियो देखकर ही आपका मन भी नाच उठेगा. इस वीडियो में आप पूरी खान फैमिली को देख सकते हैं. अल्वीरा की बेटी अलीजेह, अरबाज खान का बेटा अरहान खान, अर्पिता के दोनों बच्चे, आयूष शर्मा खुद सलमान खान सभी मस्ती से नाचते और बप्पा को एक हैप्पी फेयरवेल देते नजर आ रहे हैं.
सलमान भाई की फैमिली के ये ग्रीन गणपति पहले दिन से ही फैन्स के बीच काफी तारीफें पा रहे थे. जाते वक्त तो इनकी चमक दोगुनी थी. सलमान खान के अलावा रणबीर कपूर ने भी अपने बप्पा को आज ही विदाई दी. रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर इस मौके पर मौजूद थीं और बड़े ही प्यार से अगले बरस आने के वादे के साथ बप्पा को विदाई दी.
सोनू सूद ने अपने ईकोफ्रेंडली गणपति को यूं किया विदा
अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद, जिन्होंने एक रियल-लाइफ हीरो के रूप में पूरे देश का अपार प्यार और सम्मान अर्जित किया है, एक बार फिर मिसाल कायम कर रहे हैं. इस बार अपने गणेश चतुर्थी उत्सव के जरिए अभिनेता अपने परिवार के साथ घर पर ही बप्पा का इको फ्रेंडली विसर्जन करके यह संदेश दे रहे हैं कि आस्था के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी जरूरी है.
