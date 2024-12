सलमान खान ने अपने 26 साल पुराने इस हिट गाने पर किया परफॉर्म, अब सिक्स पैक ऐब्स तो नहीं दिखीं लेकिन अंदाज वही था

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान दबंग रीलोडेड टूर पर अपने शानदार लाइव परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. सलमान के सोशल मीडिया पर काफी फैन्स हैं. उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान अपनी प्रेजेंस से माहौल को और भी गर्म कर दिया. हैंडसम हंक ने अपने मशहूर गाने ओ ओ जाने जाना पर परफॉर्म किया. उनकी परफॉर्मेंस ने उनके सभी फैन्स को पुरानी यादों में डुबो दिया. ये गाना सलमान खान की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' से है और ये इस फिल्म का काफी पॉपुलर नंबर रहा है.

सलमान खान का उनके गाने परफॉर्म करते हुए वीडियो सोशल हैंडल पर वायरल हो रहा है. एक शख्स ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में सलमान गिटार बजाते हुए 'मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी' गाना परफॉर्म करते हैं. फैन्स एक्टर के लिए चीखने-चिल्लाने और हूटिंग करने लगे.

Crowd's favourite- THE SALMAN KHAN, the audience going wild during his performance at Dabangg Tour Reloaded in Dubai 🥵🔥 @BeingSalmanKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/JjBbooMsRF