धोनी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सलमान खान, कैप्टन कूल ने बड़े ही प्यार से खिलाया केक, क्यूट वीडियो वायरल

एक्टर सलमान खान क्रिकेटर एमएस धोनी के 43वीं बर्थडे पार्टी में शामिल हुए. रविवार (7 जुलाई) को इंस्टाग्राम पर सलमान ने एक तस्वीर शेयर की और धोनी को बधाई भी दी. पार्टी में सलमान ने काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी थी. धोनी प्रिंटेड व्हाइट टी-शर्ट और ट्राउजर में नजर आए. फोटो में सलमान केक काटते हुए धोनी की तरफ देख रहे हैं. तस्वीर शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे कप्तान साहब (कप्तान!)." इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें धोनी सलमान को केक खिलाते भी नजर आए. क्रिकेटर की पत्नी साक्षी सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें दोनों एक टेबल के सामने खड़े हैं जिस पर कई केक रखे हुए हैं. धोनी ने केक काटा और साक्षी को एक पीस खिलाया. साक्षी ने भी धोनी के पैर छुए.

