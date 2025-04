पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के सलमान खान, गुस्से में बोले- एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर'

जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की हर कोई निंदा कर रहा है. बॉलीवुड हस्तियों के भी इस घटना पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस कड़ी में सलमान खान ने भी हमले पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है. सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- ''कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अब यह नर्क में बदलता जा रहा है. निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं. एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है.''

सलमान से पहले शाहरुख खान ने भी हमले की निंदा की थी और पोस्ट में लिखा था- ''पहलगाम में हुई हिंसा पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. ऐसे समय में, हम केवल भगवान से पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं. हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बनें.''

Kashmir,heaven on planet earth turning into hell. Innocent people being targeted, my heart goes out to their families . Ek bhi innocent ko marna puri kainath ko marne ke barabar hai