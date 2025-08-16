सलाकार में पाक राष्ट्रपति ज़िया-उल-हक के पोते की 10 तस्वीरें, 7वीं देख आप भी हार जाएंगे दिल

विज्ञापन

नेगेटिव किरदार को सूर्या शर्मा ने बड़ी शिद्दत से निभाया है. इससे पहले वो होस्टेजेज और अनदेखी जैसी वेब सीरीज के जरिए अपनी खास पहचान बना चुके हैं.

असल जिंदगी में और भी हैंडसम दिखते हैं सलाकार के अशफाक उल्ला
नई दिल्ली:

इन दिनों कर्नल अशफाक उल्ला, नफरत का दूसरा नाम बन चुका है. चौंकिए नहीं अशफाक उल्ला पाकिस्तानी सेना का कोई अधिकारी नहीं है. बल्कि ये एक कैरेक्टर का नाम है. जिसे सलाकार (Salakar)वेब सीरीज में सूर्या शर्मा ने निभाया है. उनकी अदायगी आपको यकीनन उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देगी. इस नेगेटिव किरदार को सूर्या शर्मा ने बड़ी शिद्दत से निभाया है. इससे पहले वो होस्टेजेज और अनदेखी जैसी वेब सीरीज के जरिए अपनी खास पहचान बना चुके हैं. बॉलीवुड मूवी वीरे दी वेडिंग और हॉलीवुड प्रोजेक्ट द रश चेयरमैन में भी वो नजर आ चुके हैं.


सूर्या की एक्टिंग की शुरुआत ज़ी टीवी के रोमांटिक शो काला टीका (2015) से हुई. जिसमें उन्होंने आर्यन नाम का किरदार निभाया.

 उन्हें पहला टीवी ब्रेक मिलने से पहले लगभग 800 से 900 ऑडिशंस देने पड़े और उन्हें उस दो मिनट के छोटे रोल के लिए 1,500 रु. मिले थे.

 उन्होंने बॉलीवुड फिल्म वीरे दी वेडिंग (2018) में काम किया. साथ ही हॉलीवुड कॉमेडी मूवी द रश चेयरमैन (2017) में भी दिखाई दिए

 2019 में उन्होंने वेब सीरीज होस्टेजेस में प्रिंस का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा.

 वेब सीरीज अनदेखी में वो रिंकू बने नजर आए. ये किरदार उनके लिए एक मील का पत्थर बन गया. और उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल का खिताब भी मिला.

 सूर्या मानते हैं कि अभिनय में कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता. सिर्फ एक सही रोल ही आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है.

 उनके माता-पिता ने हर कदम पर उनका समर्थन किया. खासकर उनके पिता की कही लाइन्स जैसे घिसोगे नहीं तो चमकोगे कैसे ने उन्हें हर वक्त इंस्पायर किया.

 9 दिसंबर 2023 को सूर्या ने पूर्व मिस इंडिया मानसी मोघे से शादी की. दोनों को 11 मार्च 2025 को एक बेटा भी हुआ.

 हाल ही में वे जियो हॉट स्टार की जासूसी-थ्रिलर वेब सीरीज Salakaar (2025) में नजर आए, जो एक्शन और इमोशनल इंटेंसिटी से भरपूर है.

 सूर्या ट्रैवलिंग, पेंटिंग और फिटनेस के शौकीन हैं. वो सादा खाना पसंद करते हैं. और, फिट रहने के लिए रनिंग करना पसंद करते हैं.
 

