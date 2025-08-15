सलाकार में भारतीय जासूस का रोल करने वाले नवीन कस्तूरिया की 10 तस्वीरें,एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी कॉर्पोरेट जॉब

वेबसीरीज और फिल्मों की दुनिया में नवीन कस्तूरिया का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. सलाकार के जरिए अपना रंग जमाने के बाद नवीन कस्तूरिया और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं. कार्तिक आर्यन, कृति सेनन और तापसी पन्नू की तरह इंजीनियरिंग करने के बाद ही नवीन कस्तूरिया ने भी एक्टिंग का रास्ता चुना. कॉर्पोरेट जॉब ने जब बोर करना शुरू किया. शायद तब उन्हें अपने इस हुनर का अंदाजा हुआ. उसके बाद फिल्म और थियेटर में काम करने का जुनून उन्हें माया नगरी तक ले आया. हालांकि स्कूल के दिनों से ही नाटकों में सक्रिय रहे.



नवीन कस्तूरिया के बारे में 10 खास बातें



नवीन का जन्म नाइजीरिया के ओटुक्पो में हुआ. लेकिन परवरिश दिल्ली के संयुक्त परिवार में हुई.



नवीन ने दिल्ली में ही पढ़ाई पूरी की और 2006 में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) से इंजीनियरिंग की डिग्री ली.



इंजीनियरिंग के बाद गुरुग्राम में Inductis नाम की एनालिटिक्स फर्म में दो साल काम किया, फिर मुंबई में जेपी मॉर्गन चेज से जुड़े.

2007 में दोस्तों के साथ राइट क्लिक एंटरटेनमेंट नाम का थिएटर ग्रुप बनाया और पहला टिकटेड प्ले ‘खेल खेल में' किया. ये प्ले हाउसफुल भी रहा.

पहली बार फिल्म ‘जश्न' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. इस फिल्म को विशेष फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया.

नवीन ने अपने पसंदीदा डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी से मुलाकात की. वो उन्हें असिस्ट करना चाहते थे. लेकिन उन्हें कोका-कोला के ऐड में एक्टिंग का मौका मिल गया.

नवीन अब तक 50 से ज्यादा विज्ञापन कर चुके हैं. जिनमें वोडाफोन और महिंद्रा के ऐड सबसे चर्चित रहे.

दिवाकर की फिल्मों LSD और शंघाई में असिस्ट भी किया. वो ऑस्कर विजेता डेनिस टानोविक की फिल्म ‘टाइगर्स' से भी जुड़ चुके हैं.

अमित मसुरकर की ‘सुलेमानी कीड़ा' ने नवीन के करियर को टर्निंग प्वाइंट दिया और वो एक्टर के रूप में पहचाने जाने लगे.

अरुणाभ कुमार के साथ ‘Rowdies' स्केच और फिर वेब सीरीज ‘पिचर्स' ने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार बना दिया.

