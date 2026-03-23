23 मार्च को रिलीज हुई थी सैफ अली खान की ये फिल्म, पाकिस्तान में हुई थी बैन, फिल्म के विलेन का नाम था तैमूर

सैफ अली खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. सैफ अली खान फिल्मों के अलावा अपने परिवार को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. उनके बेटे तैमूर अक्सर मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं. इस बीच हम सैफ अली खान की एक फिल्म और उसके विलेन के बारे में बताते हैं. 23 मार्च 2012 को रिलीज हुई सैफ अली खान की स्पाई थ्रिलर फिल्म एजेंट विनोद आज भी चर्चा में बनी हुई है. सैफ अली खान ने न केवल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया था. निर्देशक श्रीराम राघवन की यह फिल्म जेम्स बॉन्ड स्टाइल की एक्शन-पैक्ड स्पाई स्टोरी थी, जिसमें सैफ एजेंट विनोद के किरदार में नजर आए थे, जबकि करीना कपूर ने उनके साथ इरम परवीन बिल्लल का रोल प्ले किया. फिल्म में ग्लोबल कॉन्सपिरेसी, हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस और स्टाइलिश लोकेशन्स की भरमार थी.

ये भी पढ़ें: धुरंधर 3 सिनेमाघरों में 14 जून को होगी रिलीज? जानें क्या है पूरी सच्चाई

पाकिस्तान में हुई बैन

फिल्म की सबसे बड़ी विवादास्पद बात यह थी कि इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया. रिलीज से ठीक पहले पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कहानी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिक्र था और कुछ सीन में पाकिस्तान को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया था. सैफ अली खान ने तब कहा था कि फिल्म किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है, लेकिन पाकिस्तान में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया. इससे बॉर्डर पर सिनेमाई तनाव की एक और मिसाल मिली.

विलेन का नाम तैमूर

फिल्म में विलेन का नाम तैमूर था, जो गुलशन ग्रोवर ने प्ले किया था. यह किरदार एक खतरनाक इंटरनेशनल क्रिमिनल का था. दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा. 2016 में तैमूर का जन्म हुआ और नाम की वजह से सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई, क्योंकि ऐतिहासिक तैमूर लंग को कुछ लोग 'क्रूर विजेता' मानते हैं. एजेंट विनोद मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे.एक्शन और विजुअल्स की तारीफ हुई, लेकिन स्क्रिप्ट पर सवाल उठे. बॉक्स ऑफिस पर यह औसत रही.